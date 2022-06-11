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США увеличивают запасы вакцины против обезьяньей оспы

Ольга ГлущенкоСуббота, 11 июня 2022, 05:07
фото: Getty Images

Штаты планируют увеличить запасы вакцин против обезьяньей оспы из-за распространения болезни примерно в 30 других странах, кроме африканских.

Источник: ABC News со ссылкой на чиновников по здравоохранению

Детали: По состоянию на пятницу в США было обнаружено 45 случаев в 15 штатах и ​​округе Колумбия.

Более 1300 случаев было обнаружено примерно в 30 других странах за пределами Африки, где вирус эндемичен.

Чиновники говорят, что риск эпидемии в США низкий, но принимаются меры предосторожности.

Правительство США имеет запас из 72 000 доз вакцины Jynneos и ожидает еще 300 000 доз от производителя Bavarian Nordic в течение следующих нескольких недель, сказала Дон О'Коннелл, которая контролирует государственный запас вакцин для неотложной помощи и лечения.

В пятницу правительство объявило, что заказало доставку еще 500 000 доз Jynneos от Bavarian Nordic в конце этого года.

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Предыстория:

  • В Польше подтвердили первый случай обезьяньей оспы.
  • Швейцария стала десятой европейской страной, подтвердившей случаи обезьяньей оспы.
  • Во время недавней вспышки в Европе, США, Канаде и Австралии было подтверждено более 80 случаев.

Темы: вакцинацияздоровьеСША
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