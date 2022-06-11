США увеличивают запасы вакцины против обезьяньей оспы
Штаты планируют увеличить запасы вакцин против обезьяньей оспы из-за распространения болезни примерно в 30 других странах, кроме африканских.
Источник: ABC News со ссылкой на чиновников по здравоохранению
Детали: По состоянию на пятницу в США было обнаружено 45 случаев в 15 штатах и округе Колумбия.
Более 1300 случаев было обнаружено примерно в 30 других странах за пределами Африки, где вирус эндемичен.
Чиновники говорят, что риск эпидемии в США низкий, но принимаются меры предосторожности.
Правительство США имеет запас из 72 000 доз вакцины Jynneos и ожидает еще 300 000 доз от производителя Bavarian Nordic в течение следующих нескольких недель, сказала Дон О'Коннелл, которая контролирует государственный запас вакцин для неотложной помощи и лечения.
В пятницу правительство объявило, что заказало доставку еще 500 000 доз Jynneos от Bavarian Nordic в конце этого года.
Предыстория:
- В Польше подтвердили первый случай обезьяньей оспы.
- Швейцария стала десятой европейской страной, подтвердившей случаи обезьяньей оспы.
- Во время недавней вспышки в Европе, США, Канаде и Австралии было подтверждено более 80 случаев.