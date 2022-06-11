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Зеленський відповів на петицію щодо виїзду з України чоловіків: Захист суверенітету – обов’язок громадян

Ірина БалачукСубота, 11 червня 2022, 09:33
Українські захисники. Фото Генштабу ЗСУ з Facebook

Президент Володимир Зеленський у відповідь на петицію про скасування заборони на виїзд за кордон чоловікам призовного віку нагадав, що згідно з законом, захист суверенітету України є обов’язком громадян, і що права і свободи людини можуть бути обмежені під час воєнного стану.

Джерело: відповідь президента на петицію

Пряма мова Зеленського: "Як президент України – гарант державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина…  зазначаю, що відповідно до статті 17 Конституції України захист суверенітету і територіальної цілісності держави є справою всього Українського народу.

За статтею 65 Основного закону України захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком громадян України".

Деталі: Президент також зазначив, що, згідно з Конституцією, право громадян вільно залишати територію України може обмежуватися в умовах воєнного або надзвичайного стану.

За словами Зеленського, обмеження, передбачені указом від 24 лютого про введення воєнного стану в Україні, передбачається скасувати після завершення дії воєнного стану.

Президент також нагадав, що правила перетину держкордону України встановлюються Кабміном, зокрема й на період дії воєнного стану.

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Щодо порушеного у петиції питання про запровадження пріоритету призову під час мобілізації добровольців Зеленський зазначив, що організаційне керівництво мобілізацією в Україні відповідно до закону здійснює уряд. 

Президент повідомив, що звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушені в електронній петиції пропозиції.

Передісторія: 

  • У травні електронна петиція з вимогою скасувати заборону виїзду з України чоловіків віком від 18 до 60 років та запровадити пріоритет призову під час мобілізації добровольців набрала необхідні для розгляду президентом 25 тисяч підписів.
  • 22 травня Зеленський натякнув, що заборону на виїзд чоловіків не знімуть, і зазначив, що щодня на фронті гинуть до 100 захисників.

Теми: Зеленськийпетиціявійнамобілізація
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