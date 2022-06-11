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Зеленский ответил на петицию о выезде из Украины мужчин: Защита суверенитета – обязанность граждан

Ирина БалачукСуббота, 11 июня 2022, 09:33
Зеленский ответил на петицию о выезде из Украины мужчин: Защита суверенитета – обязанность граждан
Украинские защитники. Фото Генштаба ВСУ из Facebook

Президент Владимир Зеленский в ответ на петицию об отмене запрета на выезд за границу мужчинам призывного возраста напомнил, что по закону защита суверенитета Украины является обязанностью граждан, и что права и свободы человека могут быть ограничены во время военного положения.

Источник: ответ президента на петицию

Прямая речь Зеленского: "Как президент Украины – гарант государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина… отмечаю, что согласно статье 17 Конституции Украины защита суверенитета и территориальной целостности государства – дело всего Украинского народа.

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Согласно статье 65 Основного закона Украины защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью граждан Украины".

Детали: Президент также отметил, что, согласно Конституции, право граждан свободно покидать территорию Украины может ограничиваться в условиях военного или чрезвычайного положения.

По словам Зеленского, ограничения, предусмотренные указом от 24 февраля о введении военного положения в Украине, планируется отменить после завершения действия военного положения.

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Президент также напомнил, что правила пересечения госграницы Украины устанавливаются Кабмином, в том числе и на период действия военного положения.

Относительно поднятого в петиции вопроса о введении приоритета призыва во время мобилизации добровольцев Зеленский отметил, что организационное руководство мобилизацией в Украине в соответствии с законом осуществляет правительство.

Президент сообщил, что обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать озвученные в электронной петиции предложения.

Предыстория:

  • В мае электронная петиция с требованием отменить запрет на выезд из Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и ввести приоритет призыва во время мобилизации добровольцев набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тысяч подписей.
  • 22 мая Зеленский намекнул, что запрет на выезд мужчин не снимут, и отметил, что каждый день на фронте погибают до 100 защитников.

Темы: Зеленскийпетициявойнамобилизация
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