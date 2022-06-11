Зеленский ответил на петицию о выезде из Украины мужчин: Защита суверенитета – обязанность граждан
Президент Владимир Зеленский в ответ на петицию об отмене запрета на выезд за границу мужчинам призывного возраста напомнил, что по закону защита суверенитета Украины является обязанностью граждан, и что права и свободы человека могут быть ограничены во время военного положения.
Источник: ответ президента на петицию
Прямая речь Зеленского: "Как президент Украины – гарант государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина… отмечаю, что согласно статье 17 Конституции Украины защита суверенитета и территориальной целостности государства – дело всего Украинского народа.
Согласно статье 65 Основного закона Украины защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью граждан Украины".
Детали: Президент также отметил, что, согласно Конституции, право граждан свободно покидать территорию Украины может ограничиваться в условиях военного или чрезвычайного положения.
По словам Зеленского, ограничения, предусмотренные указом от 24 февраля о введении военного положения в Украине, планируется отменить после завершения действия военного положения.
Президент также напомнил, что правила пересечения госграницы Украины устанавливаются Кабмином, в том числе и на период действия военного положения.
Относительно поднятого в петиции вопроса о введении приоритета призыва во время мобилизации добровольцев Зеленский отметил, что организационное руководство мобилизацией в Украине в соответствии с законом осуществляет правительство.
Президент сообщил, что обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать озвученные в электронной петиции предложения.
Предыстория:
- В мае электронная петиция с требованием отменить запрет на выезд из Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и ввести приоритет призыва во время мобилизации добровольцев набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тысяч подписей.
- 22 мая Зеленский намекнул, что запрет на выезд мужчин не снимут, и отметил, что каждый день на фронте погибают до 100 защитников.