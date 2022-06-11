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Чотири людини загинули під завалами будинку після обстрілів росіян на Харківщині

Роман ПетренкоСубота, 11 червня 2022, 10:08
усі фото дснс

Після російського обстрілу Чкалівської громади Харківської області зруйновані будівельні конструкції приватного будинку, де загинули 4 людини.

Джерело: ДСНС області

Деталі: Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, були у Київському районі Харкова, а також Чугуївському та Харківському районах області. В результаті цих пожеж постраждали житлові будинки, господарчі споруди, виробничі будівлі, легкові автомобілі, а також екосистеми.

О 12:00 10 червня стався масований обстріл приватного сектору у м. Дергачі, 2 людини зазнали поранень.

Після прильоту на територію Чкалівської громади зруйновані будівельні конструкції приватного будинку, загинули 4 людини. Рятувальники допомогли дістати їхні тіла з-під завалів.

 

Нагадаємо: 10 червня на Харківщині отримали поранення 5 осіб.

Теми: Харківська областьобстрілвійнаРосія
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