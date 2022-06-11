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Четыре человека погибли под завалами дома после обстрелов россиян на харьковщине

Роман ПетренкоСуббота, 11 июня 2022, 10:08
Четыре человека погибли под завалами дома после обстрелов россиян на харьковщине

После российских обстрелов Чкаловской общины Харьковской области разрушены строительные конструкции частного дома, где погибли 4 человека.

Источник: ГСЧС области

Детали: Пожары, вызванные вражескими обстрелами, были в Киевском районе Харькова, а также Чугуевском и Харьковском районах области. В результате этих пожаров пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, производственные здания, легковые автомобили, а также экосистемы.

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В 12:00 10 июня произошел массированный обстрел частного сектора в г. Дергачи, 2 человека получили ранения.

После прилета на территорию Чкаловской общины разрушены строительные конструкции частного дома, погибли 4 человека. Спасатели помогли извлечь их тела из-под завалов.

 

Напомним: 10 июня в Харьковской области получили ранения 5 человек.

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Темы: Харьковская областьобстрелвойнаРосcия
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