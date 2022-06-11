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Регіони: росіяни обстрілюють Донеччину та Луганщину, через бої на Херсонщині поранені цивільні

Роман ПетренкоСубота, 11 червня 2022, 09:22
Регіони: росіяни обстрілюють Донеччину та Луганщину, через бої на Херсонщині поранені цивільні
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ, ГЕНШТАБ ЗСУ

Російські окупаційні війська обстріляли Луганську та Донецьку область із "Солнцепека", танків, артилерії, мінометів, ракет, РСЗВ "Град", "Торнадо", "Ураган", а через бої у Херсонській області є поранені люди та вбита худоба.

Джерело: звіти очільників ОВА

Деталі: Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Одеській, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Київщині та Житомирщині.

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На Дніпропетровщині: чергові обстріли громад на межі з Херсонщиною. Двоє людей поранені, вони у лікарні. Є руйнування житла та адміністративних будівель.

На Запоріжжі ніч пройшла відносно спокійно. В районі Комишувахи ввечері та зранку з обох сторін працювала артилерія. Постраждалих серед мирного населення наразі немає.

Харків: унаслідок нічного обстрілу близько опівночі виникла пожежа у виробничій будівлі та автомобіль. Постраждалих немає. Загалом по області протягом доби окупанти обстрілювали громади Чугуївського та Харківського районів. За добу отримали поранення 5 осіб.

ВІДЕО ДНЯ

Луганщина: росіяни вдарили по Врубівці вогнеметною системою "Солнцепек", увійшли в Оріхове. Вчора під час чергового обстрілу пошкоджено залізничне депо об’єднання "Азот". Також зафіксовані влучання в будівлі цегляного та дослідницького заводів. У Лисичанську ворожі снаряди влучили на територію склозаводу. Крім того, у цьому місті обстрілами пошкоджено школу та кулінарний ліцей. Троє загиблих, 8 поранених.

Донеччина: стрілецька зброя, танки, артилерія, міномети, ракета, РСЗВ "Град", "Торнадо", "Ураган" - по Авдіївці, Залізному, Миколаївці, с. Новомиколаївка с. Високоіванівка, смт. Черкаське, с. Першотравневе, с. Суха балка, с. Птиче. Пошкоджено 5 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, промислові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури.

Поранено 5 цивільних людей. В області відсутнє газопостачання. Частково - вода і електрика (334 населені пункти знеструмлені).

Миколаївщина: вчора біля 16:00 обстріляно с.Лимани Галицинівської громади Миколаївського району. Загинула одна людина. Також обстрілювали деякі громади Баштанського району, а саме — Широківську (ввечері, обстріли переважно поза межами населених пунктів, попередньо без жертв та потерпілих), Інгульську громаду (вночі, попередньо без потерпілих та пошкоджень). Також була обстріляна Березнегуватська громада. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Херсонщина: вибухи, які тривали протягом кількох годин, було чутно у Херсоні з 5 ранку. Про бойові дії повідомляють і жителі області, зокрема, напруженою залишається ситуація на кордонах областей та у Бериславському районі. Через бої — багато пошкоджених будинків, поранених мирних жителів, вбито худобу.

В області проблема із ліками та дитячим харчуванням. Більшість банківських установ у Херсоні не працюють, натомість починають відкриватися російські фінансові установи. Критична ситуація стає у освітній та медичній сферах, більшість лікарів та вчителів відмовляються працювати з окупантами.

Теми: війнаРосіяобстріл
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