Регіони: росіяни обстрілюють Донеччину та Луганщину, через бої на Херсонщині поранені цивільні

Російські окупаційні війська обстріляли Луганську та Донецьку область із "Солнцепека", танків, артилерії, мінометів, ракет, РСЗВ "Град", "Торнадо", "Ураган", а через бої у Херсонській області є поранені люди та вбита худоба.

Джерело: звіти очільників ОВА

Деталі: Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Одеській, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Київщині та Житомирщині.

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На Дніпропетровщині: чергові обстріли громад на межі з Херсонщиною. Двоє людей поранені, вони у лікарні. Є руйнування житла та адміністративних будівель.

На Запоріжжі ніч пройшла відносно спокійно. В районі Комишувахи ввечері та зранку з обох сторін працювала артилерія. Постраждалих серед мирного населення наразі немає.

Харків: унаслідок нічного обстрілу близько опівночі виникла пожежа у виробничій будівлі та автомобіль. Постраждалих немає. Загалом по області протягом доби окупанти обстрілювали громади Чугуївського та Харківського районів. За добу отримали поранення 5 осіб.

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Луганщина: росіяни вдарили по Врубівці вогнеметною системою "Солнцепек", увійшли в Оріхове. Вчора під час чергового обстрілу пошкоджено залізничне депо об’єднання "Азот". Також зафіксовані влучання в будівлі цегляного та дослідницького заводів. У Лисичанську ворожі снаряди влучили на територію склозаводу. Крім того, у цьому місті обстрілами пошкоджено школу та кулінарний ліцей. Троє загиблих, 8 поранених.

Донеччина: стрілецька зброя, танки, артилерія, міномети, ракета, РСЗВ "Град", "Торнадо", "Ураган" - по Авдіївці, Залізному, Миколаївці, с. Новомиколаївка с. Високоіванівка, смт. Черкаське, с. Першотравневе, с. Суха балка, с. Птиче. Пошкоджено 5 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, промислові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури.

Поранено 5 цивільних людей. В області відсутнє газопостачання. Частково - вода і електрика (334 населені пункти знеструмлені).

Миколаївщина: вчора біля 16:00 обстріляно с.Лимани Галицинівської громади Миколаївського району. Загинула одна людина. Також обстрілювали деякі громади Баштанського району, а саме — Широківську (ввечері, обстріли переважно поза межами населених пунктів, попередньо без жертв та потерпілих), Інгульську громаду (вночі, попередньо без потерпілих та пошкоджень). Також була обстріляна Березнегуватська громада. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Херсонщина: вибухи, які тривали протягом кількох годин, було чутно у Херсоні з 5 ранку. Про бойові дії повідомляють і жителі області, зокрема, напруженою залишається ситуація на кордонах областей та у Бериславському районі. Через бої — багато пошкоджених будинків, поранених мирних жителів, вбито худобу.

В області проблема із ліками та дитячим харчуванням. Більшість банківських установ у Херсоні не працюють, натомість починають відкриватися російські фінансові установи. Критична ситуація стає у освітній та медичній сферах, більшість лікарів та вчителів відмовляються працювати з окупантами.