У Росії знову горіла військова частина - ЗМІ
Субота, 11 червня 2022, 11:28
У Брянській області Росії горіла військова частина.
Джерело: "Медуза" та Telegram-канал "Подслушано Клинцы"
Деталі: Повідомляється, що 11 червня близько шостої ранку жителі міста Клинці почули чотири різкі звуки, схожі на вибухи.
За непідтвердженою інформацією, загорілася військова частина в окрузі Халтуріно. Після приїзду МНС РФ пожежу загасили.
Повідомляється, що брянський губернатор не прокоментував інформацію про займання.
Нагадаємо: В останні місяці в Росії почастішали випадки загоряння стратегічних об'єктів: нафтобази, військові частини, воєнкомати, електростанції. Влада РФ про причини пожеж зазвичай просто мовчить.
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