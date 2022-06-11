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У Росії знову горіла військова частина - ЗМІ

Валентина РоманенкоСубота, 11 червня 2022, 11:28
фото з Telegram

У Брянській області Росії горіла військова частина.

Джерело: "Медуза" та Telegram-канал "Подслушано Клинцы"

Деталі: Повідомляється, що 11 червня близько шостої ранку жителі міста Клинці почули чотири різкі звуки, схожі на вибухи.

За непідтвердженою інформацією, загорілася військова частина в окрузі Халтуріно. Після приїзду МНС РФ пожежу загасили.

Повідомляється, що брянський губернатор не прокоментував інформацію про займання.

Нагадаємо: В останні місяці в Росії почастішали випадки загоряння стратегічних об'єктів: нафтобази, військові частини, воєнкомати, електростанції. Влада РФ про причини пожеж зазвичай просто мовчить.

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Теми: Росія
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