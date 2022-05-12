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В Росії вибух у військовій частині, є загиблий

Роман ПетренкоЧетвер, 12 травня 2022, 09:30
фото ілюстративне

У військовій частині у селищі Тейсін Хабаровського краю стався вибух, є загиблий та постраждалі.

Джерело: ТАСС, місцеві ЗМІ

Деталі: Зазначається, що вибух стався на території військової частини.

Щонайменше одна людина загинула, ще 8 звернулися за медичною допомогою.

Пожежа виникла після вибуху пороху.

На той час військові нібито розвантажували боєприпаси.

Кремлівські ЗМІ пишуть, що причиною вибуху могло стати "необережне поводження з вибухонебезпечними предметами".

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Нагадаємо:

  • По всій Росії останнім часом палають стратегічні об'єкти. Наразі невідомо, де були підпали, а де випадковість.
  • У Дзержинську Нижегородської області була пожежа площею близько 2 тис. кв. м після загоряння цистерни із розчинником.
  • На Сахалінській тепловій електростанції сталася масштабна пожежа.
  • На нафтобазі в російському Білгороді неподалік українського кордону теж сталася пожежа.

Теми: Росіяпожежавійнадиверсанти
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