В Росії вибух у військовій частині, є загиблий

У військовій частині у селищі Тейсін Хабаровського краю стався вибух, є загиблий та постраждалі.

Джерело: ТАСС, місцеві ЗМІ

Деталі: Зазначається, що вибух стався на території військової частини.

Щонайменше одна людина загинула, ще 8 звернулися за медичною допомогою.

Пожежа виникла після вибуху пороху.

На той час військові нібито розвантажували боєприпаси.

Кремлівські ЗМІ пишуть, що причиною вибуху могло стати "необережне поводження з вибухонебезпечними предметами".

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