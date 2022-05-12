В Росії вибух у військовій частині, є загиблий
Четвер, 12 травня 2022, 09:30
У військовій частині у селищі Тейсін Хабаровського краю стався вибух, є загиблий та постраждалі.
Джерело: ТАСС, місцеві ЗМІ
Деталі: Зазначається, що вибух стався на території військової частини.
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Щонайменше одна людина загинула, ще 8 звернулися за медичною допомогою.
Пожежа виникла після вибуху пороху.
На той час військові нібито розвантажували боєприпаси.
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Кремлівські ЗМІ пишуть, що причиною вибуху могло стати "необережне поводження з вибухонебезпечними предметами".
Нагадаємо:
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