Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В России снова горела военная часть - СМИ

Валентина РоманенкоСуббота, 11 июня 2022, 11:28
В России снова горела военная часть - СМИ
фото из Telegram

В Брянской области России горела воинская часть.

Источник: "Медуза" и Telegram-канал "Подслушано Клинцы"

Детали: Сообщается, что 11 июня около шести утра жители города Клинцы услышали четыре хлопка, похожие на взрывы.

Реклама:

По неподтвержденной информации, загорелась воинская часть в горокруге Халтурино. После приезда МЧС РФ пожар потушили.

Сообщается, что брянский губернатор не прокомментировал информацию о возгорании.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: В последние месяцы в России участились случаи возгорания стратегических объектов: нефтебазы, воинские части, военкоматы, электростанции. Власти РФ о причинах пожаров обычно просто молчат.

Темы: Росcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Росcия
После разрушения самолетов в аэропорту Пскова отменены все рейсы
Россияне заявили о сбитии беспилотников над двумя областями
В московских аэропортах задерживались десятки рейсов
Последние новости
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
Все новости...
Реклама: