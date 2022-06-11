В России снова горела военная часть - СМИ
Суббота, 11 июня 2022, 11:28
В Брянской области России горела воинская часть.
Источник: "Медуза" и Telegram-канал "Подслушано Клинцы"
Детали: Сообщается, что 11 июня около шести утра жители города Клинцы услышали четыре хлопка, похожие на взрывы.
По неподтвержденной информации, загорелась воинская часть в горокруге Халтурино. После приезда МЧС РФ пожар потушили.
Сообщается, что брянский губернатор не прокомментировал информацию о возгорании.
Напомним: В последние месяцы в России участились случаи возгорания стратегических объектов: нефтебазы, воинские части, военкоматы, электростанции. Власти РФ о причинах пожаров обычно просто молчат.
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