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В России снова горела военная часть - СМИ

Валентина РоманенкоСуббота, 11 июня 2022, 11:28
фото из Telegram

В Брянской области России горела воинская часть.

Источник: "Медуза" и Telegram-канал "Подслушано Клинцы"

Детали: Сообщается, что 11 июня около шести утра жители города Клинцы услышали четыре хлопка, похожие на взрывы.

По неподтвержденной информации, загорелась воинская часть в горокруге Халтурино. После приезда МЧС РФ пожар потушили.

Сообщается, что брянский губернатор не прокомментировал информацию о возгорании.

Напомним: В последние месяцы в России участились случаи возгорания стратегических объектов: нефтебазы, воинские части, военкоматы, электростанции. Власти РФ о причинах пожаров обычно просто молчат.

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Темы: Росcия
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