Вийшли в лоб 2 танками: захисник розповів, як у лютому знищили велику колону росіян під Харковом

Командир батальйону 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка з позивним "Філософ" розповів, як на початку війни один із захисників помітив велику колону російської техніки, що рухалася на Харків, він проїхав повз неї і доповів командуванню, а потім українці зайшли з двох боків і знищили окупантів.

Джерело: відео Сухопутних військ ЗСУ у Telegram

Пряма мова "Філософа": "25 числа (лютого – ред.) 6-та механізована рота стояла на рубежі Старий Салтів – Шестакове – Кутузівка. В Кутузівці перебувало в мене 2 танка резервних моїх і в районі "Рози вітрів" (ресторан на північно-східному в’їзді в Харків – ред.) на в’їзді в місто Харків теж перебувало 2 танка.

Командир 6-ї роти зранку мені доповів, що в ного обмаль вже пального в баках і недостатньо вже боєприпасів. Відповідно відправив у їхньому напрямку паливозаправник з пальним і заступника з тилу. І заступник з МПЗ (морально-психологічного забезпечення – ред.) поїхав також, щоб підняти якось моральний і бойовий дух особового складу.

Коли вони приїхали з Шестакового, виходить до мене заступник з тилу і доповідає, що по трасі через поля вийшла колона ОМОНа, і вона стала в напрямку Кутузівки між Шестаковим і Кутузівкою. Я його спитав: "Як ти проїхав?". Каже: "Та нормально. Вони всі в машинах, я повз пролетів". Я відправив назустріч їм два танка".

Розбита колона окупантів Скриншот з віддео

Деталі: Далі, за словами "Філософа", танки вийшли і "в лоба" почали розбивати колону, а з тилу вийшла 6-та рота – і таким чином захисники знищили близько 25 одиниць ворожих машин.

Військовий уточнив, що це були бійці російського ОМОНА, які ймовірно їхали розганяти мирні мітинги у Харкові.

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За словами "Філософа", потім до росіян підійшло підкріплення – і українські підрозділи змушені були відступити іншими маршрутами.

"6-та рота відійшла до Харкова. Задачу виконала, але з втратами, на жаль", ­– підсумував захисник.

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