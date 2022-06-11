Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Вийшли в лоб 2 танками: захисник розповів, як у лютому знищили велику колону росіян під Харковом

Ірина БалачукСубота, 11 червня 2022, 11:32
Скриншот з відео

Командир батальйону 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка з позивним "Філософ" розповів, як на початку війни один із захисників помітив велику колону російської техніки, що рухалася на Харків, він проїхав повз неї і доповів командуванню, а потім українці зайшли з двох боків і знищили окупантів.

Джерело: відео Сухопутних військ ЗСУ у Telegram

Пряма мова "Філософа": "25 числа (лютого – ред.) 6-та механізована рота стояла на рубежі Старий Салтів – Шестакове – Кутузівка. В Кутузівці перебувало в мене 2 танка резервних моїх і в районі "Рози вітрів" (ресторан на північно-східному в’їзді в Харків – ред.) на в’їзді в місто Харків теж перебувало 2 танка.  

Командир 6-ї роти зранку мені доповів, що в ного обмаль вже пального в баках і недостатньо вже боєприпасів. Відповідно відправив у їхньому напрямку паливозаправник з пальним і заступника з тилу. І заступник з МПЗ (морально-психологічного забезпечення – ред.) поїхав також, щоб підняти якось моральний і бойовий дух особового складу.

Коли вони приїхали з Шестакового, виходить до мене заступник з тилу і доповідає, що по трасі через поля вийшла колона ОМОНа, і вона стала в напрямку Кутузівки між Шестаковим і Кутузівкою. Я його спитав: "Як ти проїхав?". Каже: "Та нормально. Вони всі в машинах, я повз пролетів". Я відправив назустріч їм два танка".

 
Розбита колона окупантів
Скриншот з віддео

Деталі: Далі, за словами "Філософа", танки вийшли і "в лоба" почали розбивати колону, а з тилу вийшла 6-та рота – і таким чином захисники знищили близько 25 одиниць ворожих машин.

Військовий уточнив, що це були бійці російського ОМОНА, які ймовірно їхали розганяти мирні мітинги у Харкові.

ВІДЕО ДНЯ

За словами "Філософа", потім до росіян підійшло підкріплення – і українські підрозділи змушені були відступити іншими маршрутами.

"6-та рота відійшла до Харкова. Задачу виконала, але з втратами, на жаль", ­– підсумував захисник.

Передісторія: 

  • Раніше герой України, командир 92-ї окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка Павло Федосенко розповів, що на початку повномасштабної війни бої в Харкові йшли "буквально на кожній вулиці", і в них брали участь як військові, так і цивільні – і так місто вдалося втримати. 

Теми: Харківська областьвійна
Головне сьогодні

Посол США після звинувачень Байдена запевнила, що він поважає Зеленського

На Тернопільщині стались вибухи під час повітряної тривоги

МВС Сербії підтвердило затримання ексгенерала СБУ Наумова – ЗМІ

ЗСУ відбили наступ на двох напрямках – зведення Генштабу

Ліга націй: збірна України з футболу перемогла вірмен

Фон дер Ляєн розповіла про переговори у Києві щодо заявки України на вступ до ЄС

Усі новини...
Харківська область
Чотири людини загинули під завалами будинку після обстрілів росіян на Харківщині
Двоє людей загинули внаслідок обстрілів на Харківщині: зруйновані будинки, палали ліси
Вечірній обстріл Харкова спричинив масштабні пожежі, двоє людей загинули
Останні новини
02:47
В окупованих містах на Запоріжжі спецслужби РФ готують провокації – мер Енергодара
02:12
Шольц збирається до Києва разом із Макроном і Драгі – ЗМІ
01:32
Ворог посилив флот двома великими десантними кораблями – ОК "Південь"
01:17
Південь: ЗСУ знищили три ворожих склади боєприпасів і 13 загарбників
00:57
"Досвід Сєвєродонецька жахає лисичан" – Гайдай про збільшення охочих евакуюватися
00:14
ЗСУ на сході знищили 20 загарбників і ворожу техніку
23:55
Посол США після звинувачень Байдена запевнила, що він поважає Зеленського
23:35
Зеленський про паспорти РФ у Херсоні й Мелітополі: Отримання квитка для втечі
23:09
відеоЗ’явилося відео британських бронемашин Husky в Україні
22:42
Донеччина: росіяни за день вбили 2 і поранили 10 мешканців
Усі новини...