Вышли "в лоб" 2 танками: защитник рассказал, как в феврале уничтожили большую колонну россиян под Харьковом

Командир батальона 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко с позывным "Философ" рассказал, как в начале войны один из защитников заметил большую колонну двигавшейся на Харьков российской техники, он проехал мимо нее и доложил командованию, а затем украинцы зашли с двух сторон и уничтожили оккупантов.

Источник: видео Сухопутных войск ВСУ в Telegram

Прямая речь "Философа": "25 числа (февраля – ред.) 6-я механизированная рота стояла на рубеже Старый Салтов – Шестаково – Кутузовка. В Кутузовке находилось у меня 2 танка резервных моих и в районе "Розы ветров" (ресторан на северо-восточном въезде в Харьков – ред.) на въезде в город Харьков тоже находилось 2 танка.

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Командир 6-й роты утром мне доложил, что у него мало горючего в баках и недостаточно боеприпасов. Соответственно, отправил в их направлении топливозаправщик с горючим и заместителя по тылу. И заместитель МПО (морально-психологического обеспечения – ред.) поехал также, чтобы поднять как-то моральный и боевой дух личного состава.

Когда они приехали из Шестаково, выходит ко мне зам по тылу и докладывает, что по трассе через поля вышла колонна ОМОНа, и она стала в направлении Кутузовки между Шестаковым и Кутузовкой. Я спросил его: "Как ты проехал?". Говорит: "Да нормально. Они все в машинах, я мимо пролетел". Я отправил навстречу им два танка".

Разбитая колонна оккупантов Скриншот из видео

Детали: Далее, по словам "Философа", танки вышли и "в лоб" начали разбивать колонну, а из тыла вышла 6-я рота – и таким образом защитники уничтожили около 25 единиц вражеских машин.

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Военный уточнил, что это были бойцы российского ОМОНа, которые, вероятно, ехали разгонять мирные митинги в Харькове.

По словам "Философа", затем к россиянам подошло подкрепление – и украинские подразделения вынуждены были отступить по другим маршрутам.

"6-я рота отошла в Харьков. Задачу выполнила, но с потерями, к сожалению", – подытожил защитник.

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