Окупанти почали роздавати російські паспорти в окупованому Мелітополі

11 червня окупанти роздали перші паспорти РФ місцевим жителям у захопленому Мелітополі Запорізької області.

Джерело: "Медуза", ТАСС, російська інформагенція "Интерфакс"

Деталі: 11 червня на окупованій території Запорізької області видали першим місцевим жителям, які отримали громадянство РФ, російські паспорти. За даними "Интерфаксу", упродовж доби окупаційна адміністрація видала всього 30 російських паспортів.

Упродовж наступних тижнів окупанти хочуть відкрити ще близько десятка центрів для прийому документів і видачі паспортів.

З цієї нагоди росіяни організували цілу церемонію.

Скільки охочих прийшли по паспорти окупанти не розповідають, хоча раніше писали, що отримали заявок від "більше 70 тисяч людей".

Нагадаємо: За даними МВС Росії, понад 800 тисяч жителів так званих "ДНР" та "ЛНР" отримали громадянство РФ у спрощеному порядку.