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Окупанти почали роздавати російські паспорти в окупованому Мелітополі

Роман ПетренкоСубота, 11 червня 2022, 12:13
Окупанти почали роздавати російські паспорти в окупованому Мелітополі
фото тасс

11 червня окупанти роздали перші паспорти РФ місцевим жителям у захопленому Мелітополі Запорізької області.

Джерело: "Медуза", ТАСС, російська інформагенція "Интерфакс"

Деталі: 11 червня на окупованій території Запорізької області видали першим місцевим жителям, які отримали громадянство РФ, російські паспорти. За даними "Интерфаксу", упродовж доби окупаційна адміністрація видала всього 30 російських паспортів.

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Упродовж наступних тижнів окупанти хочуть відкрити ще близько десятка центрів для прийому документів і видачі паспортів.

З цієї нагоди росіяни організували цілу церемонію.

Скільки охочих прийшли по паспорти окупанти не розповідають, хоча раніше писали, що отримали заявок від "більше 70 тисяч людей".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: За даними МВС Росії, понад 800 тисяч жителів так званих "ДНР" та "ЛНР" отримали громадянство РФ у спрощеному порядку.

Теми: МелітопольокупаціяРосіявійна
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