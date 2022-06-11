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Оккупанты начали раздавать российские паспорта в оккупированном Мелитополе

Роман ПетренкоСуббота, 11 июня 2022, 12:13
фото тасс

11 июня оккупанты раздали первые паспорта РФ местным жителям в захваченном Мелитополе Запорожской области.

Источник: "Медуза", ТАСС, російська інформагенція "Интерфакс"

Детали: 11 июня на оккупированной территории Запорожской области выдали первым местным жителям, получившим гражданство РФ, российские паспорта. По данным "Интерфакса", за сутки оккупационная администрация выдала всего 30 российских паспортов.

В течение следующих недель оккупанты хотят открыть еще около десятка центров для приема документов и выдачи паспортов.

По этому случаю россияне организовали целую церемонию.

Сколько желающих пришли за паспортами оккупанты не рассказывают, хотя ранее писали, что получили заявок от "более 70 тысяч человек".

Напомним: По данным МВД России, более 800 тысяч человек так называемых "ДНР" и "ЛНР" получили гражданство РФ в упрощенном порядке.

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Темы: МелитопольоккупацияРосcиявойна
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