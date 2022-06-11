Росія вигадала собі "нову велику вісімку" – з Бразилією та Іраном

Нібито через "розрив економічних відносин" зі США в Росії вигадали собі "нову велику вісімку".

Джерело: глава Держдуми В'ячеслав Володін у Telegram

Пряма мова Володіна: "Економіка США, Японії, Німеччини, Британії, Франції, Італії, Канади продовжує тріщати під навантаженням санкцій, введених проти Росії.

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Розрив Вашингтоном та його союзниками існуючих економічних відносин призвів до формування нових точок зростання у світі.

Група восьми країн, що не беруть участь у санкційних війнах, — Китай, Індія, Росія, Індонезія, Бразилія, Мексика, Іран, Туреччина — за показником ВВП за ПКС випереджає на 24,4% стару групу".

Деталі: За словами Володіна, ці країни "бажають розвивати діалог та взаємовигідні відносини з Росією".

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Нагадаємо: Ще у 2014 році Росію вигнали з "Великої вісімки".

Вже після початку повномасштабного вторгнення до призупинення членства Росії в Раді з прав людини у спільній заяві закликали лідери Групи семи. Пізніше її й звідти вигнали.