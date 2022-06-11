Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия придумала себе "новую большую восьмерку" –  с Бразилией и Ираном

Роман ПетренкоСуббота, 11 июня 2022, 13:04
Россия придумала себе новую большую восьмерку –  с Бразилией и Ираном
ПУТИН И ВОЛОДИН, ФОТО КРЕМЛЯ

Якобы из-за "разрыва экономических отношений" с США в России придумали себе "новую большую восьмерку".

Источник: глава Госдумы Вячеслав Володин в Telegram

Прямая речь Володина: "Экономика США, Японии, Германии, Британии, Франции, Италии, Канады продолжает трещать под нагрузкой введенных против России санкций.

Реклама:

Разрыв Вашингтоном и его союзниками существующих экономических отношений привёл к формированию новых точек роста в мире.

Группа восьми стран, не участвующая в санкционных войнах, —  Китай, Индия, Россия, Индонезия, Бразилия, Мексика, Иран, Турция — по показателю ВВП по ППС опережает на 24,4% старую группу".

Детали: По словам Володина, эти страны "желают развивать диалог и взаимовыгодные отношения с Россией".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Еще в 2014 году Россию выгнали из "Большой восьмерки".

Уже после начала полномасштабного вторжения к приостановлению членства России в Совете по правам человека в совместном заявлении призвали лидеры Группы семи. Позже ее таки вызнали и оттуда.

Темы: Росcияпропагандасанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Росcия
Минобороны РФ пытается ограничить информацию о войне в Украине – ISW
Мэр Москвы заявил о массированной атаке дронов на Центральный федеральный округ
После разрушения самолетов в аэропорту Пскова отменены все рейсы
Последние новости
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
Все новости...
Реклама: