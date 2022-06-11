Якобы из-за "разрыва экономических отношений" с США в России придумали себе "новую большую восьмерку".

Источник: глава Госдумы Вячеслав Володин в Telegram

Прямая речь Володина: "Экономика США, Японии, Германии, Британии, Франции, Италии, Канады продолжает трещать под нагрузкой введенных против России санкций.

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Разрыв Вашингтоном и его союзниками существующих экономических отношений привёл к формированию новых точек роста в мире.

Группа восьми стран, не участвующая в санкционных войнах, — Китай, Индия, Россия, Индонезия, Бразилия, Мексика, Иран, Турция — по показателю ВВП по ППС опережает на 24,4% старую группу".

Детали: По словам Володина, эти страны "желают развивать диалог и взаимовыгодные отношения с Россией".

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Напомним: Еще в 2014 году Россию выгнали из "Большой восьмерки".

Уже после начала полномасштабного вторжения к приостановлению членства России в Совете по правам человека в совместном заявлении призвали лидеры Группы семи. Позже ее таки вызнали и оттуда.