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Россия придумала себе "новую большую восьмерку" –  с Бразилией и Ираном

Роман ПетренкоСуббота, 11 июня 2022, 13:04
ПУТИН И ВОЛОДИН, ФОТО КРЕМЛЯ

Якобы из-за "разрыва экономических отношений" с США в России придумали себе "новую большую восьмерку".

Источник: глава Госдумы Вячеслав Володин в Telegram

Прямая речь Володина: "Экономика США, Японии, Германии, Британии, Франции, Италии, Канады продолжает трещать под нагрузкой введенных против России санкций.

Разрыв Вашингтоном и его союзниками существующих экономических отношений привёл к формированию новых точек роста в мире.

Группа восьми стран, не участвующая в санкционных войнах, —  Китай, Индия, Россия, Индонезия, Бразилия, Мексика, Иран, Турция — по показателю ВВП по ППС опережает на 24,4% старую группу".

Детали: По словам Володина, эти страны "желают развивать диалог и взаимовыгодные отношения с Россией".

Напомним: Еще в 2014 году Россию выгнали из "Большой восьмерки".

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Уже после начала полномасштабного вторжения к приостановлению членства России в Совете по правам человека в совместном заявлении призвали лидеры Группы семи. Позже ее таки вызнали и оттуда.

Темы: Росcияпропагандасанкции
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