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Зеленський: "Велика" Росія краде тролейбуси в Маріуполі

Роман РоманюкСубота, 11 червня 2022, 13:30

Президент Володимир Зеленський вважає, щоб Росія намагається повністю знищити міжнародне право, що спокійно грабувати окуповані території.

Джерело: виступ Зеленського на азійському безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла". 

Деталі: За словами Зеленського, з 24 лютого Росія намагається зробити неможливим вільне життя в Україні, дя чого обстрілює міста і зробила Чорне море найбільш небезпечним на планеті.

Пряма мова: "Одних тільки крилатих ракет Росія застосувала уже 2595 проти України.

Росія активно грабує території, які їй вдалося окупувати. Звідти вивозять все. Абсолютно. Від машин, які залишились у дворах, до обладнання захоплених заводів, від металобрухту до зерна.

Лише уявіть, до якої ницості дійшла Росія, якщо її представники украли із Маріуполя, повністю зруйнованого нею, навіть кілька вцілілих тролейбусів. Ось така вона "велика" Росія - краде тролейбуси.

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Деталі: за словами Зеленського, Росія намагається позбавити людство базових цінностей, на яких будувалась цивілізація останні століття.

Пряма мова: "Росія намагається поширити дезінформаційну тезу, що війна в Україні, це щось там про Сполучені Штати, НАТО у Європі… Але війна Росії проти України – це далеко не тільки про Європу. 

Це про глобально важливі речі. Російське керівництво хоче відкинути всі здобутки історичного розвитку людства, зокрема систему міжнародного права, яка в нас є сьогодні, і повернутися до життя, як у XІX столітті чи навіть раніше

Коли було неможливим усе те, що дало мільярдам людей шанс на гармонійний розвиток і добробут".

Що передувало: днями президент Росії Володимир Путін заявив, що він, як колись цар Петро І, буде "повертати російські землі".

Теми: ЗеленськийРосія
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