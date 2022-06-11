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Зеленський: "Велика" Росія краде тролейбуси в Маріуполі

Роман РоманюкСубота, 11 червня 2022, 13:30

Президент Володимир Зеленський вважає, щоб Росія намагається повністю знищити міжнародне право, що спокійно грабувати окуповані території.

Джерело: виступ Зеленського на азійському безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла". 

Деталі: За словами Зеленського, з 24 лютого Росія намагається зробити неможливим вільне життя в Україні, дя чого обстрілює міста і зробила Чорне море найбільш небезпечним на планеті.

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Пряма мова: "Одних тільки крилатих ракет Росія застосувала уже 2595 проти України.

Росія активно грабує території, які їй вдалося окупувати. Звідти вивозять все. Абсолютно. Від машин, які залишились у дворах, до обладнання захоплених заводів, від металобрухту до зерна.

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Лише уявіть, до якої ницості дійшла Росія, якщо її представники украли із Маріуполя, повністю зруйнованого нею, навіть кілька вцілілих тролейбусів. Ось така вона "велика" Росія - краде тролейбуси.

Деталі: за словами Зеленського, Росія намагається позбавити людство базових цінностей, на яких будувалась цивілізація останні століття.

Пряма мова: "Росія намагається поширити дезінформаційну тезу, що війна в Україні, це щось там про Сполучені Штати, НАТО у Європі… Але війна Росії проти України – це далеко не тільки про Європу. 

Це про глобально важливі речі. Російське керівництво хоче відкинути всі здобутки історичного розвитку людства, зокрема систему міжнародного права, яка в нас є сьогодні, і повернутися до життя, як у XІX столітті чи навіть раніше

Коли було неможливим усе те, що дало мільярдам людей шанс на гармонійний розвиток і добробут".

Що передувало: днями президент Росії Володимир Путін заявив, що він, як колись цар Петро І, буде "повертати російські землі".

Теми: ЗеленськийРосія
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