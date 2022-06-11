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Зеленский: "Великая" Россия ворует троллейбусы в Мариуполе

Роман РоманюкСуббота, 11 июня 2022, 13:30

Президент Владимир Зеленский считает, что Россия пытается полностью уничтожить международное право, чтобы спокойно грабить оккупированные территории.

Источник: выступление Зеленского на азиатском форуме безопасности "Диалог Шангри-Ла".

Детали: По словам Зеленского, с 24 февраля Россия пытается сделать невозможной свободную жизнь в Украине, для чего обстреливает города и сделала Черное море наиболее опасным на планете.

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Прямая речь: "Одних только крылатых ракет Россия применила уже 2595 против Украины.

Россия активно грабит территории, которые удалось оккупировать. Оттуда вывозят все. Совершенно. От машин, оставшихся во дворах, до оборудования захваченных заводов, от металлолома до зерна.

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Только представьте, до какой низости дошла Россия, если ее представители украли из Мариуполя, полностью разрушенного ею, даже несколько уцелевших троллейбусов. Вот такая она "великая" Россия – ворует троллейбусы.

Детали: По словам Зеленского, Россия пытается лишить человечество базовых ценностей, на которых строилась цивилизация последние века.

Прямая речь: "Россия пытается распространить дезинформационный тезис, что война в Украине, это что-то там о Соединенных Штатах, НАТО в Европе… Но война России против Украины – это далеко не только о Европе.

Это о глобально важных вещах. Российское руководство хочет отбросить все достижения исторического развития человечества, в частности систему международного права, которая у нас есть сегодня, и вернуться к жизни, как в XIX веке или даже раньше.

Когда было невозможно все то, что дало миллиардам людей шанс на гармоничное развитие и благосостояние".

Что предшествовало: На днях президент России Владимир Путин заявил, что он, как когда-то царь Петр I, будет "возвращать русские земли".

Темы: ЗеленскийРосcия
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