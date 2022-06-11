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From Ukraine with NLAW: міністру оборони Британії подарували спецфутболку

Валентина РоманенкоСубота, 11 червня 2022, 14:00
Резніков і Воллес. фото з Twitter

Міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся зі своїм британським колегою Беном Воллесом та подарував йому спеціальну футболку.

Джерело: Резніков у Twitter

Пряма мова: "Я був радий зустрітися з нашим великим другом Беном Воллесом. Сьогодні у нас відбулася продуктивна та відверта дискусія. Дякуємо за залізну підтримку Великої Британії. Ми ніколи не здамося!

До речі, Бену Воллесу подарували символічну футболку NLAW від "Авіація Галичини".

 

Що передувало: Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес прибув до Києва для проведення переговорів із президентом Володимиром Зеленським і міністром Олексієм Резніковим щодо подальшої допомоги зброєю.

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Теми: Велика БританіяМіноборонивійна
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