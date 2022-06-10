Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Міністр оборони Британії в Києві зустрівся із Зеленським і Резніковим

Денис КарловськийП'ятниця, 10 червня 2022, 15:25
зеленський і воллес на банковій 10 червня. скриншот

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес прибув до Києва для проведення переговорів із президентом Володимиром Зеленським і міністром Олексієм Резніковим щодо подальшої допомоги зброєю.

Джерело: facebook-сторінка Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Зброя, фінанси, санкції – три речі, у яких Велика Британія послідовно показує своє лідерство у підтримці України. 

Цінуємо таку дійсно справжню, об’єднану роботу, коли слова, спілкування постійно переходять у дії. Вдячний міністру оборони Бену Воллесу та його команді за цей візит, а також загалом Великій Британії, уряду, Прем’єр-міністру (Борисові Джонсону – УП) за допомогу".

Деталі: Окрім Резнікова й Зеленського, на зустрічі також був присутні міністр внутрішніх справ Денис Монастирський і голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Міністр Воллес сказав, що в історії України та Великої Британії чимало спільного, бо українці нині, як і британці в часи Другої світової війни, борються з фашистським режимом, який має чисельну перевагу, але водночас ворог на межі колапсу через мужню й мудру тактику українських військ. Він запевнив, що Україна, як і Британія, ніколи не здається, якими б не були труднощі.

Наприкінці зустрічі Зеленський подарував міністрові Воллесу екземпляр воєнної марки "Рускій воєнний корабль всьо" і поставив свій підпис.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 10 червня міністри закордонних справ України  й Британії обговорили спільні зусилля щодо того, як визволяти українських військовополонених, які є підданими Сполученого Королівства. 9 червня "судилище" бойовиків засудило їх до смертної кари, порушуючи Женевські конвенції про поводження з військовополоненими.
  • Британський прем'єр-міністр Джонсон заявив 7 червня, що він проти того, аби підштовхувати Україну до будь-яких поступок чи невигідної мирної угоди з Росією. Єдино прийнятним сценарієм для Заходу повинна бути цілковита перемога України.
  • Після рішення уряду США надати Україні мультифункціональні пускові установки HIMARS британська влада погодила надання Україні РСЗВ М270.

Теми: Велика БританіяРезніковЗеленськийМіноборони
Головне сьогодні

Ворог сковує ЗСУ авіацією та артилерією на 4-х напрямках – зведення штабу

Південь: ЗСУ знищили групу російських десантників і ворожий склад боєприпасів

Байден придумав, як протистояти росту цін та інфляції через дії Путіна

Зенітники Повітряних сил України збили 500-ту ціль ворога

У Сербії затримали ексгенерала СБУ Наумова, який утік у першу ніч війни – джерела

Нардепу-колаборанту Ковальову заблокували роботу в Раді – ЗМІ

Усі новини...
Велика Британія
Британська розвідка: РФ контролює більшу частину Сєвєродонецька, спалах холери загрожує Маріуполю
МЗС Британії: рішення маріонеток РФ про страту двох британців фіктивне і незаконне
Британська розвідка помітила активізацію зусиль РФ у просуванні на південь від Ізюма
Останні новини
07:04
Ворог сковує ЗСУ авіацією та артилерією на 4-х напрямках – зведення штабу
06:24
Війною в Україні Росія знищує світовий порядок – глава Пентагону
05:58
"Воєнний злочин" – ООН про смертний вирок 3 іноземцям у "ДНР"
05:07
США збільшують запаси вакцини проти мавпячої віспи
04:15
УЗ призначила на 11 червня евакуаційний потяг з Донбасу до Львова
03:20
Окупанти анонсували видачу російських паспортів на Запоріжжі
02:45
Ворог гатив по Сумщині з території Росії, загинула людина – ОВА
01:59
картиАтаки росіян обмежуються вузькими фронтами – військові експерти
01:24
Південь: ЗСУ знищили групу російських десантників і ворожий склад боєприпасів
00:57
Байден придумав, як протистояти росту цін та інфляції через дії Путіна
Усі новини...