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Міністр оборони Британії в Києві зустрівся із Зеленським і Резніковим

Денис КарловськийП'ятниця, 10 червня 2022, 15:25
Міністр оборони Британії в Києві зустрівся із Зеленським і Резніковим
зеленський і воллес на банковій 10 червня. скриншот

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес прибув до Києва для проведення переговорів із президентом Володимиром Зеленським і міністром Олексієм Резніковим щодо подальшої допомоги зброєю.

Джерело: facebook-сторінка Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Зброя, фінанси, санкції – три речі, у яких Велика Британія послідовно показує своє лідерство у підтримці України. 

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Цінуємо таку дійсно справжню, об’єднану роботу, коли слова, спілкування постійно переходять у дії. Вдячний міністру оборони Бену Воллесу та його команді за цей візит, а також загалом Великій Британії, уряду, Прем’єр-міністру (Борисові Джонсону – УП) за допомогу".

Деталі: Окрім Резнікова й Зеленського, на зустрічі також був присутні міністр внутрішніх справ Денис Монастирський і голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Міністр Воллес сказав, що в історії України та Великої Британії чимало спільного, бо українці нині, як і британці в часи Другої світової війни, борються з фашистським режимом, який має чисельну перевагу, але водночас ворог на межі колапсу через мужню й мудру тактику українських військ. Він запевнив, що Україна, як і Британія, ніколи не здається, якими б не були труднощі.

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Наприкінці зустрічі Зеленський подарував міністрові Воллесу екземпляр воєнної марки "Рускій воєнний корабль всьо" і поставив свій підпис.

Передісторія: 

  • 10 червня міністри закордонних справ України  й Британії обговорили спільні зусилля щодо того, як визволяти українських військовополонених, які є підданими Сполученого Королівства. 9 червня "судилище" бойовиків засудило їх до смертної кари, порушуючи Женевські конвенції про поводження з військовополоненими.
  • Британський прем'єр-міністр Джонсон заявив 7 червня, що він проти того, аби підштовхувати Україну до будь-яких поступок чи невигідної мирної угоди з Росією. Єдино прийнятним сценарієм для Заходу повинна бути цілковита перемога України.
  • Після рішення уряду США надати Україні мультифункціональні пускові установки HIMARS британська влада погодила надання Україні РСЗВ М270.

Теми: Велика БританіяРезніковЗеленськийМіноборони
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