Міністр оборони Британії в Києві зустрівся із Зеленським і Резніковим
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес прибув до Києва для проведення переговорів із президентом Володимиром Зеленським і міністром Олексієм Резніковим щодо подальшої допомоги зброєю.
Джерело: facebook-сторінка Зеленського
Пряма мова Зеленського: "Зброя, фінанси, санкції – три речі, у яких Велика Британія послідовно показує своє лідерство у підтримці України.
Цінуємо таку дійсно справжню, об’єднану роботу, коли слова, спілкування постійно переходять у дії. Вдячний міністру оборони Бену Воллесу та його команді за цей візит, а також загалом Великій Британії, уряду, Прем’єр-міністру (Борисові Джонсону – УП) за допомогу".
Деталі: Окрім Резнікова й Зеленського, на зустрічі також був присутні міністр внутрішніх справ Денис Монастирський і голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Міністр Воллес сказав, що в історії України та Великої Британії чимало спільного, бо українці нині, як і британці в часи Другої світової війни, борються з фашистським режимом, який має чисельну перевагу, але водночас ворог на межі колапсу через мужню й мудру тактику українських військ. Він запевнив, що Україна, як і Британія, ніколи не здається, якими б не були труднощі.
Наприкінці зустрічі Зеленський подарував міністрові Воллесу екземпляр воєнної марки "Рускій воєнний корабль всьо" і поставив свій підпис.
Передісторія:
- 10 червня міністри закордонних справ України й Британії обговорили спільні зусилля щодо того, як визволяти українських військовополонених, які є підданими Сполученого Королівства. 9 червня "судилище" бойовиків засудило їх до смертної кари, порушуючи Женевські конвенції про поводження з військовополоненими.
- Британський прем'єр-міністр Джонсон заявив 7 червня, що він проти того, аби підштовхувати Україну до будь-яких поступок чи невигідної мирної угоди з Росією. Єдино прийнятним сценарієм для Заходу повинна бути цілковита перемога України.
- Після рішення уряду США надати Україні мультифункціональні пускові установки HIMARS британська влада погодила надання Україні РСЗВ М270.