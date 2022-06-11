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From Ukraine with NLAW: министру обороны Британии подарили спецфутболку

Валентина РоманенкоСуббота, 11 июня 2022, 14:00
From Ukraine with NLAW: министру обороны Британии подарили спецфутболку
Резников и Уоллес. фото с Twitter

Министр обороны Украины Алексей Резников встретился со своим британским коллегой Беном Уоллесом и подарил ему специальную футболку.

Источник: Резников в Twitter

Прямая речь: "Я был рад встретиться с нашим большим другом Беном Уоллесом. Сегодня у нас состоялась продуктивная и откровенная дискуссия. Спасибо за железную поддержку Великобритании. Мы никогда не сдадимся!

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Кстати, Бену Уоллесу подарили символическую футболку NLAW от #АвиацияГаличина".

 

Что предшествовало: Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Киев для проведения переговоров с президентом Владимиром Зеленским и министром Алексеем Резниковым по дальнейшей помощи оружием.

Темы: ВеликобританияМиноборонывойна
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