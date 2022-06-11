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Жителька Ірпеня показувала росіянам будинки багатих сусідів і допомагала мародерити

Роман ПетренкоСубота, 11 червня 2022, 14:04
Жителька Ірпеня показувала росіянам будинки багатих сусідів і допомагала мародерити
усі фото поліції

Нацполіція викрила пособницю ворога, яка разом із російськими військовими займалася мародерством в Ірпені на Київщині під час окупації міста.

Джерело: Нацполіція

Деталі: За даними поліції, жителька Ірпеня "наводила" окупантів на помешкання заможних родин та разом із ними розграбовувала їх будинки.

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У неї вдома знайшли ворожу символіку, а також викрадені речі — побутову та комп’ютерну техніку, велосипеди, мобільні телефони, ювелірні вироби, одяг і навіть колекційний алкоголь та парфуми.

Жінка сказала слідчим, нібито сусіди передали їй ці речі на зберігання.

 

Але під час обшуку поняті впізнали свої викрадені речі.

ВІДЕО ДНЯ

Зазначається, що фігурантка – місцева безробітна мешканка. Раніше вона неодноразово потрапляла в поле зору правоохоронців, зокрема через конфлікти із сусідами та вчинення домашнього насильства над своєю матір’ю.

 

Теми: Ірпіньокупаціямародерствовійна
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