Жительница Ирпеня показывала россиянам дома богатых соседей и помогала мародерить

Нацполиция разоблачила пособницу врага, которая вместе с российскими военными занималась мародерством в Ирпене Киевской области во время оккупации города.

Источник: Нацполиция

Детали: По данным полиции, жительница Ирпеня "наводила" оккупантов на жилье богатых семей и вместе с ними разграбила их дома.

У нее дома нашли враждебную символику, а также угнанные вещи — бытовую и компьютерную технику, велосипеды, мобильные телефоны, ювелирные изделия, одежду и даже коллекционный алкоголь и духи.

Женщина сказала следователям, что соседи передали ей эти вещи на хранение.

Но во время обыска понятые узнали свои похищенные вещи.

Отмечается, что фигурантка – местная безработная жительница. Ранее она неоднократно попадала в поле зрения правоохранителей, в частности, из-за конфликтов с соседями и совершения домашнего насилия над своей матерью.