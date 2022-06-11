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Жительница Ирпеня показывала россиянам дома богатых соседей и помогала мародерить

Роман ПетренкоСуббота, 11 июня 2022, 14:04
Жительница Ирпеня показывала россиянам дома богатых соседей и помогала мародерить
все фото полиции

Нацполиция разоблачила пособницу врага, которая вместе с российскими военными занималась мародерством в Ирпене Киевской области во время оккупации города.

Источник: Нацполиция

Детали: По данным полиции, жительница Ирпеня "наводила" оккупантов на жилье богатых семей и вместе с ними разграбила их дома.

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У нее дома нашли враждебную символику, а также угнанные вещи — бытовую и компьютерную технику, велосипеды, мобильные телефоны, ювелирные изделия, одежду и даже коллекционный алкоголь и духи.

Женщина сказала следователям, что соседи передали ей эти вещи на хранение.

 

Но во время обыска понятые узнали свои похищенные вещи.

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Отмечается, что фигурантка – местная безработная жительница. Ранее она неоднократно попадала в поле зрения правоохранителей, в частности, из-за конфликтов с соседями и совершения домашнего насилия над своей матерью.

 

Темы: Ирпеньоккупациямародерствовойна
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