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Зі всього Херсона за російськими паспортами прийшли Сальдо та ще 22 зрадники

Роман ПетренкоСубота, 11 червня 2022, 14:42
сальдо, фото известия

Російський паспорт з усього Херсона взяли лише 23 особи, серед них – колаборант та колишній мер міста Володимир Сальдо.

Джерело: ТАСС

Пряма мова Сальдо: "Для мене це справді історичний момент. Я завжди думав про те, що ми одна країна та один народ".

Деталі: Кремлівські пропагандисти показали вручення російських паспортів

Довідка: Сальдо з 2002 по 2012 був мером Херсона (2008-го визнавався найкращим градоначальником України), потім народним депутатом від Партії Регіонів.

Як народний депутат у січні 2014 року він голосував за "диктаторські закони" Януковича, спрямовані проти Майдану.

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Нагадаємо: 11 червня окупанти роздали перші паспорти РФ місцевим жителям у захопленому Мелітополі Запорізької області.

Теми: ХерсонколабораціяокупаціяРосія
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