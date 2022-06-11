Со всего Херсона за российским паспортом пришли Сальдо и 22 предателя
Суббота, 11 июня 2022, 14:42
Российский паспорт со всего Херсона взяли всего 23 человека, среди них – коллаборант и бывший мэр города Владимир Сальдо.
Источник: ТАСС
Прямая речь Сальдо: "Для меня это действительно исторический момент. Я всегда думал о том, что мы одна страна и один народ".
Детали: Кремлевские пропагандисты показали вручение российских паспортов.
Справка: Сальдо с 2002 по 2012 был мэром Херсона (в 2008-м признавался лучшим градоначальником Украины), затем народным депутатом от Партии Регионов.
В качестве народного депутата в январе 2014 года он голосовал за "диктаторские законы" Януковича, направленные против Майдана.
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Напомним: 11 июня оккупанты раздали первые паспорта РФ местным жителям в захваченном Мелитополе Запорожской области.