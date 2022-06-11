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Україна отримає надсучасні ППО IRIS-T від Німеччини у жовтні – посол

Ірина БалачукСубота, 11 червня 2022, 15:14
IRIS-T SLM. Фото Diehl Defence

Найновіша німецька система ППО IRIS-T, яка здатна захистити територію завбільшки з Київ, надійде в Україну в жовтні.

Джерело: український посол у ФРН Андрій Мельник в інтерв'ю НВ   

Пряма мова Мельника: "Система IRIS-T – єдине, за що я подякував і канцлеру, і уряду за останні місяці. Ми по ній працювали з перших днів війни. Ця система є найкрутішою в світі. Її можна порівняти із американським Patriot. Це німецький продукт.

Це буде закупівля у німецького виробника потрібної нам зброї, параметри якої ми визначили. Виробництво завершиться наприкінці літа. Потім – навчання. Поставка – в жовтні".

Деталі: За словами Мельника, перші гроші із 1 млрд євро, закладеного в бюджет Міноборони Німеччини на допомогу Україні, будуть витрачені саме на ракетну систему IRIS-T – це підтвердив і канцлер Олаф Шольц 1 червня.

Довгі строки постачання посол пояснив тим, що ці системи для України ще виготовляють.

Для довідки. IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail/Thrust Vector-Controlled) – інфрачервоні самонавідні ракети. Існують дві версії ракет IRIS-T класу "земля-повітря" для ППО: IRIS-T SLS ближнього радіусу дії та IRIS-T SLM середнього радіусу дії.  Їхня максимальна дальність стрільби 40 км, висота – 20 км.

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Згідно з характеристиками IRIS-T, ця система ППО здатна захищати територію розміром приблизно з Київ.

За словами Мельника, протягом 3-4 років Україна зможе поставити її навколо міст і найбільш важливих об'єктів.

Передісторія: 

Теми: УкраїнаНімеччиназброя
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