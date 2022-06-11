Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна отримає надсучасні ППО IRIS-T від Німеччини у жовтні – посол

Ірина БалачукСубота, 11 червня 2022, 15:14
Україна отримає надсучасні ППО IRIS-T від Німеччини у жовтні – посол
IRIS-T SLM. Фото Diehl Defence

Найновіша німецька система ППО IRIS-T, яка здатна захистити територію завбільшки з Київ, надійде в Україну в жовтні.

Джерело: український посол у ФРН Андрій Мельник в інтерв'ю НВ   

Пряма мова Мельника: "Система IRIS-T – єдине, за що я подякував і канцлеру, і уряду за останні місяці. Ми по ній працювали з перших днів війни. Ця система є найкрутішою в світі. Її можна порівняти із американським Patriot. Це німецький продукт.

Реклама:

Це буде закупівля у німецького виробника потрібної нам зброї, параметри якої ми визначили. Виробництво завершиться наприкінці літа. Потім – навчання. Поставка – в жовтні".

Деталі: За словами Мельника, перші гроші із 1 млрд євро, закладеного в бюджет Міноборони Німеччини на допомогу Україні, будуть витрачені саме на ракетну систему IRIS-T – це підтвердив і канцлер Олаф Шольц 1 червня.

Довгі строки постачання посол пояснив тим, що ці системи для України ще виготовляють.

ВІДЕО ДНЯ

Для довідки. IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail/Thrust Vector-Controlled) – інфрачервоні самонавідні ракети. Існують дві версії ракет IRIS-T класу "земля-повітря" для ППО: IRIS-T SLS ближнього радіусу дії та IRIS-T SLM середнього радіусу дії.  Їхня максимальна дальність стрільби 40 км, висота – 20 км.

Згідно з характеристиками IRIS-T, ця система ППО здатна захищати територію розміром приблизно з Київ.

За словами Мельника, протягом 3-4 років Україна зможе поставити її навколо міст і найбільш важливих об'єктів.

Передісторія: 

Теми: УкраїнаНімеччиназброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Зі всього Херсона за російськими паспортами прийшли Сальдо та ще 22 зрадники
Жителька Ірпеня показувала росіянам будинки багатих сусідів і допомагала мародерити
Перехоплення СБУ: окупанти не встигають вивозити свій "вантаж 200" з України
Українські війська контролюють третину Сєвєродонецька – ВЦА
Останні новини
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
Усі новини...
Реклама: