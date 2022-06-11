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Украина получит сверхсовременные ПВО IRIS-T от Германии в октябре – посол

Ирина БалачукСуббота, 11 июня 2022, 15:14
IRIS-T SLM. Фото Diehl Defence

Новейшая немецкая система ПВО IRIS-T, способная защитить территорию размером с Киев, поступит в Украину в октябре.

Источник: украинский посол в ФРГ Андрей Мельник в интервью НВ

Прямая речь Мельника: "Система IRIS-T – единственное, за что я поблагодарил и канцлера, и правительство за последние месяцы. Мы по ней работали с первых дней войны. Эта система самая крутая в мире. Ее можно сравнить с американским Patriot. Это германский продукт.

Это будет закупка у немецкого производителя нужного нам оружия, параметры которого мы определили. Производство закончится в конце лета. Затем – обучение. Поставка – в октябре".

Детали: По словам Мельника, первые деньги из 1 млрд евро, заложенного в бюджет Минобороны Германии на помощь Украине, будут потрачены именно на ракетную систему IRIS-T – это подтвердил и канцлер Олаф Шольц 1 июня.

Долгие сроки поставки посол объяснил тем, что эти системы для Украины еще производят.

Для справки: IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail/Thrust Vector-Controlled) – инфракрасные самонаводящиеся ракеты. Есть две версии ракет IRIS-T класса "земля-воздух" для ПВО: IRIS-T SLS ближнего радиуса действия и IRIS-T SLM среднего радиуса действия. Их максимальная дальность стрельбы 40 км, высота – 20 км.

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Согласно характеристикам IRIS-T, эта система ПВО способна защищать территорию размером примерно с Киев.

По словам Мельника, в течение 3-4 лет Украина сможет поставить ее вокруг городов и наиболее важных объектов.

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Темы: УкраинаГерманияоружие
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