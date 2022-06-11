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Німецький міністр застряг у ліфті з Ляшком під час візиту в Україну

"Європейська правда"Субота, 11 червня 2022, 15:18

Німецький міністр охорони здоров'я Карл Лаутербах ненадовго застряг у ліфті під час свого візиту до України у п'ятницю. 

Про це він розповів у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Останній твіт про подорож Україною. Клініки були в незадовільному стані. Ось я застряг у ліфті з міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком, який раптом опустився на 1 метр. Спочатку ніхто не хотів вилазити…", - написав Лаутербах, додавши фото.

Міністр не уточнив, як вони вибралися з ліфта.

Напередодні в рамках візиту Лаутербаха до Львова Німеччина оголосила, що надасть медичну підтримку Україні, допомагаючи з протезуванням, створенням травматологічних центрів та направить своїх лікарів.

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Теми: Ляшко Вікторохорона здоров'яМОЗНімеччина
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