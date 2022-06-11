Немецкий министр застрял в лифте с Ляшко во время визита в Украину

Немецкий министр здравоохранения Карл Лаутербах ненадолго застрял в лифте во время визита в Украину в пятницу.

Об этом он рассказал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Последний твит о путешествии по Украине. Клиники были в неудовлетворительном состоянии. Вот я застрял в лифте с министром здравоохранения Виктором Ляшко, который вдруг опустился на 1 метр. Сначала никто не хотел вылезать...", - написал Лаутербах, добавив фото.

Noch ein letzter Tweet zur Ukraine Reise. Die Kliniken waren in einem bescheidenen Zustand. Hier stecke ich mit Gesundheitsminister Victor Lyaschko im Aufzug fest, der ruckartig 1 Meter absackte. Rausklettern wollte zunächst niemand… pic.twitter.com/gke87rKYen June 10, 2022

Министр не уточнил, как они выбрались из лифта.

Накануне в рамках визита Лаутербаха во Львов Германия объявила, что предоставит медицинскую поддержку Украине, помогая с протезированием, созданием травматологических центров и направит врачей.