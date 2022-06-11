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Немецкий министр застрял в лифте с Ляшко во время визита в Украину

"Европейская правда"Суббота, 11 июня 2022, 15:18

Немецкий министр здравоохранения Карл Лаутербах ненадолго застрял в лифте во время визита в Украину в пятницу.

Об этом он рассказал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Последний твит о путешествии по Украине. Клиники были в неудовлетворительном состоянии. Вот я застрял в лифте с министром здравоохранения Виктором Ляшко, который вдруг опустился на 1 метр. Сначала никто не хотел вылезать...", - написал Лаутербах, добавив фото.

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Министр не уточнил, как они выбрались из лифта.

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Накануне в рамках визита Лаутербаха во Львов Германия объявила, что предоставит медицинскую поддержку Украине, помогая с протезированием, созданием травматологических центров и направит врачей.

Темы: Ляшко ВикторздравоохранениеМинздравГермания
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