На Київщині відновили міст, який окупанти підірвали під час відступу
Субота, 11 червня 2022, 15:53
У селі Глібівка Київської області відновлений рух через міст, який російські війська підірвали під час відступу.
Джерело: голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у Facebook
Пряма мова Кулеби: "Переправу підірвали рашистські загарбники під час відступу. Протягом місяця на ділянці автодороги Димер-Богдани проведений капітальний ремонт.
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Наразі міст функціонує, проїзд через нього дозволений транспорту вагою до 20 тонн".
Деталі: Кулеба запевнив, що в регіоні продовжується відновлення зруйнованих доріг та мостів.
ВІДЕО ДНЯ
Нагадаємо: На початку червня повідомлялося, що у Київській області зведено 20 тимчасових переправ поблизу зруйнованих під час активних бойових дій мостів.