На Київщині відновили міст, який окупанти підірвали під час відступу

У селі Глібівка Київської області відновлений рух через міст, який російські війська підірвали під час відступу.

Джерело: голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у Facebook

Пряма мова Кулеби: "Переправу підірвали рашистські загарбники під час відступу. Протягом місяця на ділянці автодороги Димер-Богдани проведений капітальний ремонт.

Наразі міст функціонує, проїзд через нього дозволений транспорту вагою до 20 тонн".

Деталі: Кулеба запевнив, що в регіоні продовжується відновлення зруйнованих доріг та мостів.

Нагадаємо: На початку червня повідомлялося, що у Київській області зведено 20 тимчасових переправ поблизу зруйнованих під час активних бойових дій мостів.