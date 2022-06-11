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В Киевской области восстановили мост, который оккупанты взорвали во время отступления

Роман ПетренкоСуббота, 11 июня 2022, 15:53
В Киевской области восстановили мост, который оккупанты взорвали во время отступления

В селе Глебовка Киевской области возобновлено движение через мост, который российские войска взорвали во время отступления.

Источник: глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в Facebook

Прямая речь Кулебы: "Переправу взорвали рашистские захватчики во время отступления. В течение месяца на участке автодороги Дымер-Богданы произведен капитальный ремонт.

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В настоящее время мост функционирует, проезд через него разрешен транспорта весом до 20 тонн".

Детали: Кулеба заверил, что в регионе продолжается восстановление разрушенных дорог и мостов.

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Напомним: В начале июня сообщалось, что в Киевской области возведено 20 временных переправ вблизи разрушенных во время активных боевых действий мостов.

Темы: Киевская областьвойнаРосcия
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