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"Не купатися!": до узбережжя Одещини знову винесло російську міну

Валентина РоманенкоСубота, 11 червня 2022, 15:58
Не купатися!: до узбережжя Одещини знову винесло російську міну
ілюстративне фото

До чорноморського узбережжя Одещини знову винесло ворожу міну, яку зірвало з якоря.

Джерело: речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram

Деталі: За словами Братчука, міна здетонувала за 20 метрів від берега, очевидно, після зіткнення з іншим предметом.

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Пряма мова: "Які ще необхідно докази того, що цього року у Чорному морі купатися небезпечно?! Бережіть себе і своїх рідних".

Нагадаємо: Після початку повномасштабної війни проти України у березні російська армія замінувала морські шляхи від Босфору до Одеси, цинічно заявивши, що це – українські міни і після шторму вони дрейфують.

Теми: Одеська областьвійна
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