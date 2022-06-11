"Не купатися!": до узбережжя Одещини знову винесло російську міну
Субота, 11 червня 2022, 15:58
До чорноморського узбережжя Одещини знову винесло ворожу міну, яку зірвало з якоря.
Джерело: речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram
Деталі: За словами Братчука, міна здетонувала за 20 метрів від берега, очевидно, після зіткнення з іншим предметом.
Пряма мова: "Які ще необхідно докази того, що цього року у Чорному морі купатися небезпечно?! Бережіть себе і своїх рідних".
Нагадаємо: Після початку повномасштабної війни проти України у березні російська армія замінувала морські шляхи від Босфору до Одеси, цинічно заявивши, що це – українські міни і після шторму вони дрейфують.
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