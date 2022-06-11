"Не купаться!": к побережью Одесщины снова вынесло российскую мину

К черноморскому побережью Одесщины снова вынесло вражескую мину, которую сорвало с якоря.

Источник: спикер главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram

Детали: По словам Братчука, мина сдетонировала в 20 метрах от берега, очевидно, после столкновения с другим предметом.

Прямая речь: "Какие еще нужны доказательства того, что в этом году в Черном море купаться опасно?! Берегите себя и своих родных".

Напомним: После начала полномасштабной войны против Украины в марте российская армия заминировала морские пути от Босфора до Одессы, цинично заявив, что это украинские мины и после шторма они дрейфуют.