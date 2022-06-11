Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росію треба ставити на місце, а не заспокоювати – Зеленський

Денис КарловськийСубота, 11 червня 2022, 17:02
Росію треба ставити на місце, а не заспокоювати – Зеленський
володимир зеленський. фото: пресслужба опу

Президент Володимир Зеленський твердить, що для розв’язання глобальної кризи, зокрема в галузі продовольства, треба не домовлятися з Росією, аби "заспокоїти її лідерів", а жорсткою силою ставити її на місце в межах її території.

Джерело: виступ Зеленського на Азійському міжнародному форумі з безпеки "Діалог Шангрі-Ла"

Пряма мова Зеленського: "Вже не можна заспокоювати військово-політичне керівництво Російської Федерації. Для цього пізно. Говорити з ними щоденно, впроваджувати конкретні фінансові, економічні санкції – все це потрібно було робити раніше, до повномасштабного вторгнення. 

Реклама:

Сьогодні немає "сірої" зони, є тільки підтримка. Якщо ви підтримуєте мир, то ви підтримуєте Україну. Якщо ви підтримуєте конкретну війну, тоді ви знаходите якесь постійне порозуміння з Російською Федерацією.

Я вважаю, що сьогодні світу треба чітко ставити Російську Федерацію, її керівництво на місце. А їхнє місце – на їхній території. І там вони повинні бути, жити й вирішувати, що їм робити".

Деталі: Зеленський запевнив, що в українського військово-політичного керівництва немає планів щодо загарбницької війни на території Росії, а Україна на своїй території веде оборонну війну проти окупаційних військ РФ.

ВІДЕО ДНЯ

Президент додав, що міжнародна система безпеки повинна бути реформована, щоби розробити превентивні механізми санкцій і обмеження агресорів. Такі превентивні заходи мають запобігти загибелі десятків тисяч людей, руйнуванню міст та голоду. 

Крім того, Зеленський закликав учасників конференції, з-поміж яких представники урядів та міжнародних організацій, чітко декларувати про те, на боці котрої сторін вони перебувають. Спроби "примирення" з Росією або "зберегти обличчя" їхньому керівництву є ознакою готовності стати на бік Росії в цій війні.

Довідково: "Діалог Шангрі-Ла" – це щорічна міжнародна конференція з питань безпеки, який проводять у готелі "Шангрі-Ла" в Сінгапурі. Головним організатором виступає незалежна дослідницька установа "Міжнародний інститут стратегічних досліджень" (International Institute for Strategic Studies). На конференцію запрошують міністрів оборони 28 країн в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, зокрема Японію, США, Велику Британію, Китай, Австралію тощо, а також дипломатів, експертів та урядовців для обміну думками на неформальному рівні.

Передісторія: 

  • 10 червня на полях конференції зустрілися міністри оборони США Ллойд Остін і Китаю Вей Фенхе. Китайський міністр сказав, що його країна без вагань розпочне війну, якщо Тайвань наважиться офіційно проголосити свою незалежність.
  • Прем’єр-міністр Фуміо Кісіда, виступаючи 10 червня на "Діалозі Шангрі-Ла" заявив, що війна в Україні може спровокувати початок війни в Східній Азії. Він додав, що далекосяжні наслідки російсько-української війни будуть стосуватися кожної країни світу.

Теми: ЗеленськийРосіяпереговори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Зеленський
В ООН "майже підтвердили" приїзд Зеленського на засідання Ради безпеки у вересні
Зеленський говорив із правоохоронцями про тих, хто послаблює Україну зсередини
Лише про фронт: Зеленський провів нову Ставку
Останні новини
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
Усі новини...
Реклама: