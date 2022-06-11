Россию нужно ставить на место, а не успокаивать – Зеленский

Президент Владимир Зеленский утверждает, что для разрешения глобального кризиса, в частности в области продовольствия, нужно не договариваться с Россией, дабы "успокаивать ее лидеров", а жесткой силой ставить её на место в пределах своих границ.

Источник: выступление Зеленского на Азиатском международном форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла"

Прямая речь Зеленского: "Уже нельзя успокаивать военно-политическое руководство Российской Федерации. Для этого поздно. Говорить с ними ежедневно, внедрять конкретные финансовые, экономические санкции – все это нужно было делать раньше, до полномасштабного вторжения.

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Сегодня нет "серой" зоны, есть только поддержка. Если вы поддерживаете мир, вы поддерживаете Украину. Если вы поддерживаете конкретную войну, тогда вы ищете какое-нибудь постоянно взаимопонимание с Российской Федерацией.

Я считаю, что сегодня миру нужно четко ставить Российскую Федерацию, ее руководство на место. А их место – на их территории. И там они должны быть, жить и решать, что делать."

Детали: Зеленский заверил, что у украинского военно-политического руководства нет планов по захватнической войне на территории России, а Украина на своей территории ведет оборонную войну против оккупационных войск РФ.

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Президент добавил, что международная система безопасности должна быть реформирована, чтобы разработать превентивные механизмы санкций и ограничения агрессоров. Такие превентивные меры должны предотвратить гибель десятков тысяч людей, разрушение городов и голод.

Кроме того, Зеленский призвал участников конференции, среди которых представители правительств и международных организаций, четко декларировать о том, на какой стороне в этой войне они находятся. Попытки примирения с Россией или сохранить лицо их руководству являются признаком готовности встать на сторону России в этой войне.

Справка: "Диалог Шангри-Ла" – это ежегодная международная конференция по вопросам безопасности, которую проводят в гостинице "Шангри-Ла" в Сингапуре. Главным организатором выступает независимое исследовательское учреждение "Международный институт стратегических исследований" (International Institute for Strategic Studies). На конференцию приглашают министров обороны 28 стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в частности, Японию, США, Великобританию, Китай, Австралию и т.д., а также дипломатов, экспертов и чиновников для обмена мнениями на неформальном уровне.

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