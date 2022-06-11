Россию нужно ставить на место, а не успокаивать – Зеленский

Президент Владимир Зеленский утверждает, что для разрешения глобального кризиса, в частности в области продовольствия, нужно не договариваться с Россией, дабы "успокаивать ее лидеров", а жесткой силой ставить её на место в пределах своих границ.

Источник: выступление Зеленского на Азиатском международном форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла"

Прямая речь Зеленского: "Уже нельзя успокаивать военно-политическое руководство Российской Федерации. Для этого поздно. Говорить с ними ежедневно, внедрять конкретные финансовые, экономические санкции – все это нужно было делать раньше, до полномасштабного вторжения.

Сегодня нет "серой" зоны, есть только поддержка. Если вы поддерживаете мир, вы поддерживаете Украину. Если вы поддерживаете конкретную войну, тогда вы ищете какое-нибудь постоянно взаимопонимание с Российской Федерацией.

Я считаю, что сегодня миру нужно четко ставить Российскую Федерацию, ее руководство на место. А их место – на их территории. И там они должны быть, жить и решать, что делать."

Детали: Зеленский заверил, что у украинского военно-политического руководства нет планов по захватнической войне на территории России, а Украина на своей территории ведет оборонную войну против оккупационных войск РФ.

Президент добавил, что международная система безопасности должна быть реформирована, чтобы разработать превентивные механизмы санкций и ограничения агрессоров. Такие превентивные меры должны предотвратить гибель десятков тысяч людей, разрушение городов и голод.

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Кроме того, Зеленский призвал участников конференции, среди которых представители правительств и международных организаций, четко декларировать о том, на какой стороне в этой войне они находятся. Попытки примирения с Россией или сохранить лицо их руководству являются признаком готовности встать на сторону России в этой войне.

Справка: "Диалог Шангри-Ла" – это ежегодная международная конференция по вопросам безопасности, которую проводят в гостинице "Шангри-Ла" в Сингапуре. Главным организатором выступает независимое исследовательское учреждение "Международный институт стратегических исследований" (International Institute for Strategic Studies). На конференцию приглашают министров обороны 28 стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в частности, Японию, США, Великобританию, Китай, Австралию и т.д., а также дипломатов, экспертов и чиновников для обмена мнениями на неформальном уровне.

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