Китай не буде думати, чи починати війну в разі оголошення незалежності Тайваню – міністр

Міністр оборони Китаю Вей Фенхе в ході перемовин зі своїм американським візаві Ллойдом Остіном у Сінґапурі сказав, що його країна не буде вагатися щодо військових дій в разі оголошення Тайванем незалежності.

Джерело: міжнародний телеканал Al Arabiya й американський CNN з посиланням на коментар речника міністерства національної оборони Китаю Ву Цяня, котрий процитував розмову міністрів

Деталі: Вей Фенхе вперше провів особисту зустріч із Ллойдом Остіном з моменту його призначення на посаду. Міністри перед цим проводили лише телефонну розмову у квітні тривалістю 45 хвилин.

Американський посадовець запевнив, що США підтримують політику "єдиного Китаю", але підкреслив, що дії китайської армії в регіоні є непрофесійними й безвідповідальними.

Водночас китайський посадовець зазначив, що Сполучені Штати провокують нестабільність своїми поставками озброєння на Тайвань. Речник китайського міністерства Ву Цянь твердить, що Вей Фенхе нібито попередив Остіна про готовність до військових дій.

Дослівно: "Якщо хтось наважиться відділити Тайвань від Китаю, то китайська армія не вагаючись розпочне війну, якими би не були можливі втрати".

Деталі: Ллойд Остін закликав китайських військовиків не провокувати нестабільність у регіоні та не змінювати статус-кво.

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Крім того, міністр оборони США наполіг, що Китай не може надавати жодну матеріальну підтримку Росії на тлі злочинної війни проти України. Ву Цянь запевнив, що Китай не надавав жодної підтримки Росії.

Проте в цілому сторони оцінили зустріч як позитивну. Вона тривала одну годину – удвічі більше, ніж заплановані 30 хвилин. Ву Цянь наголосив, що Китай вважає, що "краще розмовляти, ніж зовсім не розмовляти".

Міністри домовились розробити екстрені канали комунікації для вирішення кризових ситуацій, аби запобігти військовому зіткненню й ескалації.

Довідково: Уряд Китайської Народної Республіки вважає територію острова Тайвань частиною своєї суверенної території. Водночас влада Тайваню вважає себе єдиним легітимни китайським урядом, вважаючи материкову територію Китаю "окупованою комуністами". Лише 13 із 193 членів ООН, включно зі Святим Престолом, визнають Тайвань як єдиний легітимний китайський уряд. Решта країн фактично взаємодіють з владою Тайваня на міжурядовому рівні, визнаючи його самоврядність й окремішність від КНР, але не встановлюють офіційні дипломатичні відносини.

Уряд Сполучених Штатів дотримується політики "Єдиного Китаю", визнаючи легітимність комуністичної влади на материковому Китаї й не визнаючи незалежність Тайваню. Але при цьому США надають фінансову й військову підтримку Тайваню для захисту, формулюючи це в рамках союзних зобов’язань. Політика США полягає в тому, аби створити непевність щодо готовності армії США до прямого зіткнення з китайською армією в разі нападу комуністів на Тайвань.

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