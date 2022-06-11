Троє російських окупантів підірвались на міні в Маріуполі – радник мера
Субота, 11 червня 2022, 17:53
У захопленому Маріуполі троє російських окупантів загинули, підірвавшись на міні.
Джерело: радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко
Пряма мова Андрющенка: "На території біля колишнього супермаркету ОВІ на міні підірвався трактор МЧС Росії (міністерства надзвичайних ситуацій – УП). Два працівника МНС окупантів та один російський військовий загинули на місці.
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Новина, яку сумною назвати важко. Відплата невідворотня".
Деталі: Про вибух стало відомо близько 17:30.
Російські державні ЗМІ поки що не повідомили про вибух.
ВІДЕО ДНЯ
Що було раніше: Маріупольська міська рада вважає, що під завалами кожного багатоквартирного будинку в місті перебуває від 50 до 100 тіл загиблих.