Троє російських окупантів підірвались на міні в Маріуполі – радник мера

У захопленому Маріуполі троє російських окупантів загинули, підірвавшись на міні.

Джерело: радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко

Пряма мова Андрющенка: "На території біля колишнього супермаркету ОВІ на міні підірвався трактор МЧС Росії (міністерства надзвичайних ситуацій – УП). Два працівника МНС окупантів та один російський військовий загинули на місці.

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Новина, яку сумною назвати важко. Відплата невідворотня".

Деталі: Про вибух стало відомо близько 17:30.

Російські державні ЗМІ поки що не повідомили про вибух.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: Маріупольська міська рада вважає, що під завалами кожного багатоквартирного будинку в місті перебуває від 50 до 100 тіл загиблих.