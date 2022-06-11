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Трое российских оккупантов подорвались на мине в Мариуполе – советник мэра

Денис КарловскийСуббота, 11 июня 2022, 17:53
Трое российских оккупантов подорвались на мине в Мариуполе – советник мэра

В захваченном Мариуполе трое российских оккупантов погибли, подорвавшись на мине.

Источник: советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко

Прямая речь Андрющенко: "На территории возле бывшего супермаркета ОВИ на мине взорвался трактор МЧС России (министерства чрезвычайных ситуаций – УП). Два работника МЧС оккупантов и один российский военный погибли на месте.

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Новость, которую печальной назвать тяжело. Возмездие неотвратимо".

Детали: О взрыве стало известно около 17:30.

Российские государственные СМИ пока не сообщили о взрыве.

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Что было раньше: Мариупольский городской совет считает, что под завалами каждого многоквартирного дома в городе находятся от 50 до 100 тел погибших.

Темы: МариупольразминированиеоккупацияРосcия
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