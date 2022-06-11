Трое российских оккупантов подорвались на мине в Мариуполе – советник мэра
Суббота, 11 июня 2022, 17:53
В захваченном Мариуполе трое российских оккупантов погибли, подорвавшись на мине.
Источник: советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко
Прямая речь Андрющенко: "На территории возле бывшего супермаркета ОВИ на мине взорвался трактор МЧС России (министерства чрезвычайных ситуаций – УП). Два работника МЧС оккупантов и один российский военный погибли на месте.
Новость, которую печальной назвать тяжело. Возмездие неотвратимо".
Детали: О взрыве стало известно около 17:30.
Российские государственные СМИ пока не сообщили о взрыве.
Что было раньше: Мариупольский городской совет считает, что под завалами каждого многоквартирного дома в городе находятся от 50 до 100 тел погибших.
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