Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Трое российских оккупантов подорвались на мине в Мариуполе – советник мэра

Денис КарловскийСуббота, 11 июня 2022, 17:53

В захваченном Мариуполе трое российских оккупантов погибли, подорвавшись на мине.

Источник: советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко

Прямая речь Андрющенко: "На территории возле бывшего супермаркета ОВИ на мине взорвался трактор МЧС России (министерства чрезвычайных ситуаций – УП). Два работника МЧС оккупантов и один российский военный погибли на месте.

Новость, которую печальной назвать тяжело. Возмездие неотвратимо".

Детали: О взрыве стало известно около 17:30.

Российские государственные СМИ пока не сообщили о взрыве.

Что было раньше: Мариупольский городской совет считает, что под завалами каждого многоквартирного дома в городе находятся от 50 до 100 тел погибших.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: МариупольразминированиеоккупацияРосcия
Главное сегодня

На Бахмутском направлении ВСУ отбили наступления врага и уничтожили до 150 захватчиков – сводка

Тяжелые золотые кресты не спасут Путина – Кислица

Шольц собирается в Киев вместе с Макроном и Драги – СМИ

Посол США после обвинений Байдена заверила, что он уважает Зеленского

В Тернопольской области произошли взрывы во время воздушной тревоги

МВД Сербии подтвердило задержание экс-генерала СБУ Наумова – СМИ

Все новости...
Мариуполь
В Мариуполе оккупанты переименовали площадь Свободы в площадь Ленина – советник мэра
Стало известно о гибели еще 24 детей в Мариуполе
В Мариуполе на "зомбимобилях" показывают программы о "собирании земель"
Последние новости
09:22
Оккупанты уже потеряли почти 3,5 тысячи бронированных машин и 715 артсистем
09:19
Германия отвергла идею Испании передать Украине 40 танков Leopard – СМИ
09:07
Сколько действует направление к врачу в условиях войны – объясняет НСЗУ
09:04
Ракетный удар по Тернопольщине: есть раненые дети, погибших нет
08:43
видеоВ Бердянске под утро прогремели три взрыва – медиа
08:41
Решение о статусе кандидата для Украины должно иметь юридический характер – Стефанишина
08:22
Штурм в Северодонецке продолжается, россияне пытаются прорваться у Тошковки – Гайдай
07:55
Беларусь на границе с Украиной разворачивает дополнительные станции РЭБ – штаб
07:47
Под Мелитополем украинцы сдали оккупантам "казаков", которые их обирали на черешне, – СМИ
07:20
На Бахмутском направлении ВСУ отбили наступления врага и уничтожили до 150 захватчиков – сводка
Все новости...