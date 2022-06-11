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Окупанти готують "живий щит" із маріупольців – радник мера

Катерина ТищенкоСубота, 11 червня 2022, 19:21
Окупанти готують живий щит із маріупольців – радник мера
фото з Telegram Андрющенка

У Маріуполі окупанти почали будувати тимчасове житло для мешканців, які втратили дім внаслідок російських обстрілів, а в декількох сотнях метрів – лінію оборони.

Джерело: радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram

 
фото з Telegram Андрющенка

Деталі: Андрющенко повідомив, що днями легітимна влада міста отримала інформацію від мешканців про початок фортифікаційно-будівельних робіт між ринком "Азовський" та будівлею колишнього супермаркету OBI.

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Пізніше окупаційна влада почала "обережні анонси в режимі відповіді на запитання", що це будівництво "модульних будинків для безхатніх маріупольців".

Радник мера зазначив, що влада отримала інформацію від декількох джерел з оточення окупаційної влади Маріуполя та Маріупольського району.

 

Дослівно: "Дійсно, окупаційна влада планує будівництво багатоквартирних будинків, що швидко монтуються, за технологією, схожою з будівництвом торгівельних центрів типу "Метро". Власне – тимчасова металева будка на кшталт великої битовки.

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Однак, головне не це. В декількох сотнях метрів від будинків окупанти готують лінію оборони, включаючи окопування важкої техніки. Таке розташування фортифікацій унеможливлює нанесення ударів артилерії по укріпленнях окупантів".

Теми: Маріупольокупаціявійна
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