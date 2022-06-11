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Оккупанты готовят "живой щит" из мариупольцев – советник мэра

Катерина ТищенкоСуббота, 11 июня 2022, 19:21
Оккупанты готовят живой щит из мариупольцев – советник мэра
фото из Telegram Андрющенко

В Мариуполе оккупанты начали строить временное жилье для жителей, потерявших дом в результате российских обстрелов, а в нескольких сотнях метров – линию обороны.

Источник: советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

 
фото из Telegram Андрющенко

Детали: Андрющенко сообщил, что на днях легитимные власти города получили информацию от жителей о начале фортификационно-строительных работ между рынком "Азовский" и зданием бывшего супермаркета OBI.

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Позже оккупационные власти начали "осторожные анонсы в режиме ответа на вопрос", что это строительство "модульных домов для бездомных мариупольцев".

Советник мэра отметил, что власти получили информацию от нескольких источников из окружения оккупационных властей Мариуполя и Мариупольского района.

 

Дословно: "Действительно, оккупационные власти планируют строительство быстро монтируемых многоквартирных домов по технологии, схожей со строительством торговых центров типа "Метро". Собственно – временная металлическая будка типа большой бытовки.

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Однако главное не это. В нескольких сотнях метров от домов оккупанты готовят линию обороны, включая окопы тяжелой техники. Такое расположение фортификаций делает невозможным нанесение ударов артиллерии по укреплениям оккупантов".

Темы: Мариупольоккупациявойна
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