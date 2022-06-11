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На пляже в Одесской области погиб от мины отдыхающий

Денис КарловскийСуббота, 11 июня 2022, 19:39

На пляже в Грибовке Одесской области от взрыва мины в морской воде погиб отдыхающий.

Источник: Одесский городской совет, советник начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук

Дословно: "На одном из пляжей Одесской области мужчина взорвался на неизвестном предмете. Семья, несмотря на запрет, пришла отдыхать на побережье. Пока мать с сыном разполагались с вещами, отец решил измерить глубину и температуру воды. Через несколько минут в воде раздался взрыв, мужчина получил ранения несовместимы с жизнью".

Детали: На месте инцидента работает следственно-оперативная группа.

Братчук напомнил, что все пляжи Одесской области заминированы, чтобы предотвратить высадку российского десанта. По его словам, Черноморский флот России также заменял море вдоль украинского побережья, а мины срывает с якоря и течением относит к берегу.

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Что было раньше: За несколько часов до взрыва на один из пляжей Одесской области прибило российскую морскую мину. Братчук в очередной раз напомнил, что купаться в море и отдыхать на пляжах запрещено из-за опасности.

Темы: Одесская областьЧерное мореминированиепляжи
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