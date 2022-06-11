МВС Сербії підтвердило затримання ексгенерала СБУ Наумова – ЗМІ

Міністерство внутрішніх справ Сербії повідомило про затримання громадянина України А.Н. 1982 року народження, якого підозрюють у відмиванні грошей. За даними місцевих ЗМІ, йдеться про колишнього керівника відділу внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на сербські ЗМІ

Дослівно: "Міністерство внутрішніх справ Сербії повідомило про затримання громадянина України А.Н. (1982 року народження), якого підозрюють у відмиванні грошей. Сербські медіа уточнюють, що йдеться про Андрія Наумова, колишнього керівника відділу внутрішньої безпеки в Службі безпеки України".

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Деталі: Як повідомило сербське МВС, разом з А.Н. затриманий громадянин Німеччини А.А. (1986 року народження), який був його водієм.

Чоловіків затримали на кордоні з Північною Македонією. В машині, якою вони їхали виявлено 600 тисяч євро, 125 тисяч доларів та принаймні два цінні смарагди. Згідно із законом, їм призначили попереднє увʼязнення строком на 48 годин. Потім вони мають постати перед слідчим суддею.

Громадянин України, як повідомляють медіа, не бажав звернутися за допомогою до консульства України, хоча має таке право. Сербські оглядачі припускають, що Наумов буде намагатися "торгувати" з сербськими службами, оскільки він володіє великою кількістю важливої інформації щодо українських внутрішніх справ. Припущення базуються на тому, що сербський міністр внутрішніх справ Александар Вулин тісно співпрацює з МВС Російської Федерації й виступає за розширення стосунків з Москвою в ланці безпеки.

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Що передувало: 10 червня джерела УП повідомили, що у Сербії затримали колишнього начальника управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України Андрія Наумова за підозрою у відмиванні коштів.

Прикордонники зупинили автівку BMW у прикордонному пункті "Прешево", за кермом якої сидів 36-річний громадянин Німеччини Олександр Акст. Із ним у машині був Наумов. Чоловіки планували виїхати до Північної Македонії.