У Сербії затримали ексгенерала СБУ Наумова, який утік у першу ніч війни – джерела

У Сербії затримали колишнього начальника управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України Андрія Наумова за підозрою у відмиванні коштів.

Джерело: джерела "Української правди"

Деталі: Прикордонники зупинили автівку BMW у прикордонному пункті "Прешево", за кермом якої сидів 36-річний громадянин Німеччини Олександр Акст. Із ним у машині був Наумов. Чоловіки планували виїхати до Північної Македонії.

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Після обшуку в автомобілі поліцейські виявили незадекларованими біля 600 тисяч євро, майже 125 тисяч доларів і два смарагди.

Обох чоловіків затримала поліція міста Ніш за підозрою у відмиванні коштів.

Довідково: Наумов очолював Головне управління внутрішньої безпеки СБУ з літа 2019 року до липня 2021 року. 2020 року президент Зеленський присвоїв йому звання бригадного генерала.

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Раніше Наумов працював у Генпрокуратурі та Державному агентстві з управління Чорнобильською зоною відчуження. На своїй посаді начальник управління внутрішньої безпеки СБУ відповідав за контроль самих СБУшників, щоб ті не йшли на корупцію. Інформація про роботу цього підрозділу – секретна.

Журналіст Юрій Бутусов називав Наумова "правою рукою" і другом глави СБУ Івана Баканова. Деякі джерела УП ідентифікували його заледве не як "гаманець" Баканова.

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