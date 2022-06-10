У Сербії затримали ексгенерала СБУ Наумова, який утік у першу ніч війни – джерела
У Сербії затримали колишнього начальника управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України Андрія Наумова за підозрою у відмиванні коштів.
Джерело: джерела "Української правди"
Деталі: Прикордонники зупинили автівку BMW у прикордонному пункті "Прешево", за кермом якої сидів 36-річний громадянин Німеччини Олександр Акст. Із ним у машині був Наумов. Чоловіки планували виїхати до Північної Македонії.
Після обшуку в автомобілі поліцейські виявили незадекларованими біля 600 тисяч євро, майже 125 тисяч доларів і два смарагди.
Обох чоловіків затримала поліція міста Ніш за підозрою у відмиванні коштів.
Довідково: Наумов очолював Головне управління внутрішньої безпеки СБУ з літа 2019 року до липня 2021 року. 2020 року президент Зеленський присвоїв йому звання бригадного генерала.
Раніше Наумов працював у Генпрокуратурі та Державному агентстві з управління Чорнобильською зоною відчуження. На своїй посаді начальник управління внутрішньої безпеки СБУ відповідав за контроль самих СБУшників, щоб ті не йшли на корупцію. Інформація про роботу цього підрозділу – секретна.
Журналіст Юрій Бутусов називав Наумова "правою рукою" і другом глави СБУ Івана Баканова. Деякі джерела УП ідентифікували його заледве не як "гаманець" Баканова.
Читайте також: "Мене зіштовхували із Зеленським лобами". Біглий СБУшник Нескоромний і його кум Расюк про "замах на праву руку Баканова"
Таємні матеріали СБУ: Хто замовив напад на "праву руку" Баканова і до чого тут брат Єрмака
Передісторія:
- Наумов виїхав з України за кілька годин до початку широкомасштабного вторгнення російських військ у ніч проти 24 лютого. Свою родину він евакуював з країни кількома тижнями раніше. Українські правоохоронці порушили проти нього кримінальне провадження за підозрою в держзраді, а також провели обшуки наприкінці березня в його квартирах в елітних житлових комплексах Києва.
- 1 квітня президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що позбавив Наумова звання генерала за "антигероїзм".
- За даними джерел "Української правди", українське військово-політичне керівництво не знало в перші тижні війни, де перебуває голова СБУ Іван Баканов.
- У жовтні 2020 року журналісти програми "Схеми" з'ясували, що родина Наумова придбала 3-кімнатну квартиру в елітному житловому комплексі у центрі Києва в чотири рази дешевше від ринкових цін.
- У січні 2021 року затримали співробітника СБУ Андрія Расюка, якого звинувачували в підготовці вбивства "правої руки" Баканова – Наумова. Тоді в СБУ показали аудіозаписи прослуховування телефонних дзвіків колишнього заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного, який, за версією слідства, замовив Расюку вбивство Наумова. На записах Нескоромний також вихваляє політику російського президента Володимира Путіна. Згодом Расюк розповів, що його катували, аби він підписав усі документи зі звинуваченнями проти нього.