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МВД Сербии подтвердило задержание экс-генерала СБУ Наумова – СМИ

Катерина ТищенкоСуббота, 11 июня 2022, 20:06
МВД Сербии подтвердило задержание экс-генерала СБУ Наумова – СМИ
АНДРЕЙ НАУМОВ. ФОТО: РАДИО СВОБОДА

Министерство внутренних дел Сербии сообщило о задержании гражданина Украины А.Н. 1982 года рождения, подозреваемого в отмывании денег. По данным местных СМИ, речь идет о бывшем руководителе отдела внутренней безопасности СБУ Андрее Наумове.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на сербские СМИ

Дословно: "Министерство внутренних дел Сербии сообщило о задержании гражданина Украины А.Н. (1982 года рождения), подозреваемого в отмывании денег. Сербские медиа уточняют, что речь идет об Андрее Наумове, бывшем руководителе отдела внутренней безопасности в Службе безопасности Украины".

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Детали: Как сообщило сербское МВД, вместе с А.Н. задержан гражданин Германии А.А. (1986 года рождения), который являлся его водителем.

Мужчин задержали на границе с Северной Македонией. В машине, которой они ехали, обнаружено 600 тысяч евро, 125 тысяч долларов и по крайней мере два ценных изумруда. По закону им назначили предварительное заключение сроком на 48 часов. Затем они должны предстать перед следственным судьей.

Гражданин Украины, как сообщают медиа, не желал обратиться за помощью в консульство Украины, хотя имеет такое право. Сербские обозреватели предполагают, что Наумов будет пытаться "торговать" с сербскими службами, поскольку владеет большим количеством важной информации относительно украинских внутренних дел. Предположения базируются на том, что сербский министр внутренних дел Александр Вулин тесно сотрудничает с МВД Российской Федерации и выступает за расширение отношений с Москвой в сфере безопасности.

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Что предшествовало: 10 июня источники УП сообщили, что в Сербии задержан бывший начальник управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Андрей Наумов по подозрению в отмывании средств.

Пограничники остановили автомобиль BMW в пограничном пункте "Прешево", за рулем которого сидел 36-летний гражданин Германии Александр Акст. С ним в машине был Наумов. Мужчины планировали уехать в Северную Македонию.

Темы: СербияСБУ
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