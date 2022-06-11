На боці України воює колишній топменеджер "Газпромбанку"

До збройного формування "Легіон Свобода Росії" вступив колишній віце-президент "Газпромбанку" Ігор Волобуєв.

Джерело: telegram-канал легіону "Свобода России"

Пряма мова Волобуєва: "Супер! Мрії збуваються. Я тепер служу в легіоні "Свобода Росії".

Хлопці з Росії, якщо ви ненавидите путінський режим і хочете, аби Росія стала вільною, демократичною країною – долучайтеся!"

Деталі: На відео Волобуєв на полігоні бере участь у навчаннях.

Що було раніше: Волобуєв виїхав з Росії, після початку широкомасштабної війни, та підтримав Україну, зокрема через те, що його батько живе на Сумщині.

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В інтерв’ю "Українській правді" він розповів про те, як облаштована система управління в "Газпромі" й "Газпромбанку", а також про свою мотивацію стати на бік України. Колишній віце-президент "Газпромбанку" заявляв, що хотів би в лавах Збройних сил України боротися з російською армією.