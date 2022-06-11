Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На боці України воює колишній топменеджер "Газпромбанку"

Денис КарловськийСубота, 11 червня 2022, 21:10
ігор волобуєв. скриншот відео інтерв'ю для уп

До збройного формування "Легіон Свобода Росії" вступив колишній віце-президент "Газпромбанку" Ігор Волобуєв.

Джерело: telegram-канал легіону "Свобода России"

Пряма мова Волобуєва: "Супер! Мрії збуваються. Я тепер служу в легіоні "Свобода Росії".

Хлопці з Росії, якщо ви ненавидите путінський режим і хочете, аби Росія стала вільною, демократичною країною – долучайтеся!"

Деталі: На відео Волобуєв на полігоні бере участь у навчаннях. 

Що було раніше: Волобуєв виїхав з Росії, після початку широкомасштабної війни, та підтримав Україну, зокрема через те, що його батько живе на Сумщині.

ВІДЕО ДНЯ

В інтерв’ю "Українській правді" він розповів про те, як облаштована система управління в "Газпромі" й "Газпромбанку", а також про свою мотивацію стати на бік України. Колишній віце-президент "Газпромбанку" заявляв, що хотів би в лавах Збройних сил України боротися з російською армією.

Теми: РосіяГазпромЗбройні сили
Головне сьогодні

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили наступи ворога і знищили до 150 загарбників – зведення

Важкі золоті хрести не врятують Путіна – Кислиця

Шольц збирається до Києва разом із Макроном і Драгі – ЗМІ

Посол США після звинувачень Байдена запевнила, що він поважає Зеленського

На Тернопільщині стались вибухи під час повітряної тривоги

МВС Сербії підтвердило затримання ексгенерала СБУ Наумова – ЗМІ

Усі новини...
Росія
Супутники зафіксували на Зміїному нові ППО окупантів
У Маріуполі окупанти перейменували площу Свободи на площу Леніна – радник мера
Росіяни обстріляли касетними снарядами село на Дніпропетровщині: загорілися будинки
Останні новини
08:22
Штурм у Сєвєродонецьку триває, росіяни намагаються прорватися біля Тошківки – Гайдай
07:55
Білорусь на кордоні з Україною розгортає додаткові станції РЕБ – штаб
07:47
Під Мелітополем українці здали окупантам "козаків", які їх оббирали на черешні, – ЗМІ
07:20
На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили наступи ворога і знищили до 150 загарбників – зведення
06:03
В Афганістані вибухнув мікроавтобус, 4 загиблих
05:22
З Донбасу до Львова 12 червня вирушить евакуаційний потяг
04:30
Важкі золоті хрести не врятують Путіна – Кислиця
03:45
картиРосія посилить наступи на Слов’янськ і Сіверськ – ISW
02:47
В окупованих містах на Запоріжжі спецслужби РФ готують провокації – мер Енергодара
02:12
Шольц збирається до Києва разом із Макроном і Драгі – ЗМІ
Усі новини...