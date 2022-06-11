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На стороне Украины воюет бывший топ-менеджер "Газпромбанка"

Денис КарловскийСуббота, 11 июня 2022, 21:10
На стороне Украины воюет бывший топ-менеджер Газпромбанка
игорь волобуев. скриншот видео интервью для уп

В вооруженное формирование "Легион Свобода России" вступил бывший вице-президент "Газпромбанка" Игорь Волобуев.

Источник: telegram-канал легиона "Свобода России"

Прямая речь Волобуева: "Супер! Мечты сбываются. Я теперь служу в легионе "Свобода России".

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Детали: На видео Волобуев на полигоне принимает участие в учениях.

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Что было раньше: Волобуев уехал из России, после начала широкомасштабной войны, и поддержал Украину, в частности, потому, что его отец живет в Сумской области.

В интервью "Украинской правде" он рассказал о том, как обустроена система управления в "Газпроме" и "Газпромбанке", а также о своей мотивации встать на сторону Украины. Бывший вице-президент "Газпромбанка" заявлял, что хотел бы в рядах Вооруженных Сил Украины бороться с российской армией.

Темы: РосcияГазпромВооруженные силы
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