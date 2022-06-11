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На Тернопільщині стались вибухи під час повітряної тривоги

Денис КарловськийСубота, 11 червня 2022, 22:08
На Тернопільщині стались вибухи під час повітряної тривоги
фото: getty images

У Чорткові Тернопільської області сталися вибухи під час повітряної тривоги.

Джерело: мер Чорткова Володимир Шматько, очільник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш, мер Тернополя Сергій Надал

Деталі: Обласна військова адміністрація та мер Чорткова попросили мешканців не залишати укриття, а також не поширювати в соцмережах світлини й відео наслідків повітряного удару ворога.

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Мер Тернополя Надал повідомив після вибухів у Чорткові о 22:10, що йому стало відомо про повторний запуск ракет росіян із акваторії Чорного моря, тому попросив не залишати укриття.

Близько 22:30 було оголошено відбій повітряної тривоги в Тернопільській області.

Після атаки в Чорткові та селі Біла відключили газопостачання.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Востаннє повітряні удари російських окупантів по Тернопільщині були на початку квітня.

Теми: Тернопільська областьобстрілРосія
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