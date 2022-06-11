В Тернопольской области произошли взрывы во время воздушной тревоги

В Чорткове Тернопольской области произошли взрывы во время воздушной тревоги.

Источник: мэр Чорткова Владимир Шматько, глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш

Детали: Областная военная администрация и мэр Чорткова попросили жителей не оставлять укрытия, а также не распространять в соцсетях фото и видео последствий воздушного удара врага.

Реклама:

Мэр Тернополя Надал сообщил после взрывов в Чорткове в 22:10, что ему стало известно о повторном запуске ракет россиян из акватории Черного моря, поэтому попросил не покидать укрытие.

Около 22:30 был объявлен отбой воздушной тревоги в Тернопольской области.

После атаки в Чорткове и селе Белая отключили газоснабжение.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: В последний раз воздушные удары российских оккупантов по территории Тернопольской области были в начале апреля.