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З’явилося відео британських бронемашин Husky в Україні

Катерина ТищенкоСубота, 11 червня 2022, 23:09
З’явилося відео британських бронемашин Husky в Україні
скріншот відео

Британські броньовані машини Husky Tactical Support Vehicle почали надходити в Україну.

Джерело: Ukraine Weapons Tracker у Twitter

Деталі: Проєкт Ukraine Weapons Tracker опублікував відео, на якому видно бронемашину Husky, що вже в Україні.

Що передувало: Британія вирішила передати Україні щонайменш 120 броньованих машин. З них 80 - машини Mastiff, Husky та Wolfhound, призначені для транспортування особового складу у зоні бойових дій. Ще 40 машин адаптовані для ведення розвідки на місці бою та інших цілей.

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У квітні повідомлялося, що українські військові вже почали вивчати бронетранспортери, які Британія передає Україні, навчання відбувалося на території Британії.

9 червня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна вже отримала від партнерів близько 250 бронемашин західних зразків, серед яких і Husky.

Теми: Велика БританіязброяЗбройні силивійна
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