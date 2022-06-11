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Появилось видео британских бронемашин Husky в Украине

Катерина ТищенкоСуббота, 11 июня 2022, 23:09
скриншот видео

Британские бронированные машины Husky Tactical Support Vehicle начали поступать в Украину.

Источник: Ukraine Weapons Tracker в Twitter

Детали: Проект Ukraine Weapons Tracker опубликовал видео, на котором видна бронемашина Husky уже в Украине.

Что предшествовало: Британия решила передать Украине не менее 120 бронированных машин. Из них 80 – машины Mastiff, Husky и Wolfhound, предназначены для транспортировки личного состава в зоне боевых действий. Еще 40 машин адаптированы для разведки на месте боя и других целей.

В апреле сообщалось, что украинские военные уже начали изучать бронетранспортеры, которые Великобритания передает Украине, обучение проходило на территории Британии.

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9 июня министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина уже получила от партнеров около 250 бронемашин западных образцов, среди которых и Husky.

Темы: ВеликобританияоружиеВооруженные силывойна
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