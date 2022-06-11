Посол США після звинувачень Байдена запевнила, що він поважає Зеленського

Посол США в Україні Бріджит Брінк запевняє, що президент США Джо Байден "дуже поважає" президента України Володимира Зеленського та його лідерство протягом повномасштабної війни.

Джерело: коментар Брінк щодо заяви Байдена про те, що Зеленський "не хотів чути" попереджень про вторгнення РФ, наданий УП посольством США

Дослівно: "Це не заслуговує на те, щоб бути новиною. Росія намагається знищити українську націю та її культуру, Сполучені Штати не залишаться осторонь і не дозволять цьому статися. Президент Зеленський та народ України надихнули світ своєю хоробрістю та стійкістю, показавши світові, що Україна ніколи не буде підкорена Росії.

Реклама:

Президент Байден дуже поважає президента Зеленського та лідерство, яке він продемонстрував протягом цієї війни".

Деталі: Брінк нагадала, що США вже надали 5,3 мільярда доларів допомоги у сфері безпеки, у тому числі 4,6 мільярда доларів після того, як Росія розпочала повномаштабне вторгнення. Посол пообіцяла, що Сполучені Штати разом із союзниками та партнерами продовжуватимуть підтримувати Україну.

Що передувало: У п'ятницю президент США Джо Байден заявив, що президент України Володимир Зеленський відкидав його попередження про намір Росії вторгнутися до України.

ВІДЕО ДНЯ

У відповідь радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що в Києві знали про підготовку Росією вторгнення і готувались до нього, натомість інші держави, попри наявність розвідданих про підготовку нападу, затягнули з поставками важкої зброї.