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Посол США після звинувачень Байдена запевнила, що він поважає Зеленського

Катерина ТищенкоСубота, 11 червня 2022, 23:55
Володимир Зеленський і Джо Байден, ілюстративне фото, Getty Images

Посол США в Україні Бріджит Брінк запевняє, що президент США Джо Байден "дуже поважає" президента України Володимира Зеленського та його лідерство протягом повномасштабної війни.

Джерело: коментар Брінк щодо заяви Байдена про те, що Зеленський "не хотів чути" попереджень про вторгнення РФ, наданий УП посольством США

Дослівно: "Це не заслуговує на те, щоб бути новиною. Росія намагається знищити українську націю та її культуру, Сполучені Штати не залишаться осторонь і не дозволять цьому статися. Президент Зеленський та народ України надихнули світ своєю хоробрістю та стійкістю, показавши світові, що Україна ніколи не буде підкорена Росії.

Президент Байден дуже поважає президента Зеленського та лідерство, яке він продемонстрував протягом цієї війни".

Деталі: Брінк нагадала, що США вже надали 5,3 мільярда доларів допомоги у сфері безпеки, у тому числі 4,6 мільярда доларів після того, як Росія розпочала повномаштабне вторгнення. Посол пообіцяла, що Сполучені Штати разом із союзниками та партнерами продовжуватимуть підтримувати Україну.

Що передувало: У п'ятницю президент США Джо Байден заявив, що президент України Володимир Зеленський відкидав його попередження про намір Росії вторгнутися до України.

У відповідь радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що в Києві знали про підготовку Росією вторгнення і готувались до нього, натомість інші держави, попри наявність розвідданих про підготовку нападу, затягнули з поставками важкої зброї.

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Теми: СШАБайденЗеленськийРосія
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